Билеты на ближайшие рейсы из Москвы в Баку и Ереван раскуплены на фоне мобилизации

21 сентября 2022, 15:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне объявленной в России частичной мобилизации закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Баку и Ереван, следует из данных авиакомпаний и билетных агрегаторов.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, но запасники, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вызова, указали юристы.

Сайт агрегатора "Авиасейлс" по состоянию на 17.00 мск информирует, что билеты в Баку доступны лишь на рейс компании Turkish Airlines 23 сентября, стоимостью 114 840 рублей. В Ереван из Москвы, по данным агрегатора, ближайший рейс доступен вечером 22 сентября. Авиабилет на прямой рейс компании Red Wings предлагается за 160 955 рублей.

Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает билеты на прямой рейс из Москвы в Баку лишь на 24 сентября. Минимальная стоимость билетов на два из трех рейсов в этот день – 74 573 рубля. На третий рейс билетов класса "Эконом" нет в наличии, билет класса "Бизнес Базовый" предлагается за 133 983 рубля, указано в информации на сайте компании.

Ближайший рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ереван, на который доступны билеты эконом-класса, запланирован на 25 сентября, стоимость билетов начинается от 49 977 рублей. Билеты бизнес-класса на эти рейсы доступны, начиная с 21 сентября, по цене от 143 454 рублей.

Согласно данным на сайте компании Red Wings, билеты из Москвы в Ереван недоступны на рейсы по 24 сентября включительно. Билеты на рейсы 25-27 сентября предлагаются за 154 705 рублей, с 28 сентября – за 28 745 рублей. Рейсов в Баку у этой компании нет.

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