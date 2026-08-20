Двое туристов погибли за сутки в горах Кабардино-Балкарии

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Спасатели в Кабардино-Балкарии в течение дня эвакуировали с гор двух погибших альпинистов и как минимум двух пострадавших. Турист из Петербурга получил смертельные травмы, попав под камнепад, вторая погибшая - женщина из Индии.

Не менее двух человек погибли в горах Кабардино-Балкарии в течение суток 19 августа. Спасатели эвакуировали тела двух погибших и как минимум двух пострадавших альпинистов.

Первый инцидент произошел на пике “20 лет ВЛКСМ” в Черекском районе республики: группа из трех петербургских туристов утром 19 августа попросила помощи спасателей, находясь на высоте 2200 метров.

Альпинисты попали под камнепад, получив ушибы и другие травмы. Спасатели, добравшись до группы, обнаружили одного из участников группы, 48-летнего мужчину, мертвым, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Тело погибшего и двух пострадавших, мужчину и девушку, на вертолете эвакуировали с урочища Уштулу в селение Верхняя Балкария. Там тело мужчины передали следователям, а пострадавших - медработникам. Свой маршрут группа регистрировала в альплагере “Безенги”, отметили в ведомстве.

Вечером 19 августа помощи запросила еще одна зарегистрированная группа туристов - они находились на склоне горы Чегет на высоте около 2700 метров. Одна из участниц группы, 51-летняя туристка из Индии, погибла. Поздно вечером тело женщины эвакуировали на поляну Чегет, где также передали правоохранителям, проинформировали в МЧС.

Группа иностранцев также состояла из трех человек, она готовилась к восхождению на Эльбрус, отмечается в сообщении республиканского управления СКР. Следователи отчитались о проверках в связи с двумя летальными инцидентами, при этом причина смерти женщины из Индии не называется.

Погибший альпинист из Петербурга, по данным канала, был руководителем своей группы. Он был доктором физико-математических наук, работал в институте, а инструктором горного спортивного туризма стал сравнительно недавно, пишет Telegram-канал SHOT.

Камнепад начался, когда все туристы были в своих палатках, установленных у реки Тютюнсу. “Место стоянки расположено в отдалении от склонов и выглядело безопасным”, - утверждает со ссылкой на спасателей источник.

"Кавказский узел" писал о других несчастных случаях в горах Кабардино-Балкарии. Так, в конце июля при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины и один житель Краснодарского края. В середине июля при спуске с Эльбруса умер 48-летний альпинист из Малайзии, который был в незарегистрированной группе с двумя гидами.

10 июля два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау. Один погиб, второй получил множественные травмы. До этого, 7 июля, на Эльбрусе скоропостижно умер альпинист из Петербурга.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".