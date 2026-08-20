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07:48, 20 августа 2026

Обвинение запросило для азербайджанского активиста Байрамова условное наказание

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор запросил 9 лет условного срока для азербайджанского активиста Галиба Байрамова. Само он отвергает обвинения.

Как писал «Кавказский узел», Галиб Байрамов наряду с другими активистами был обвинен по делу против ряда местных и иностранных НПО. По итогам предварительного следствия активистам были предъявлены обвинения по статьям 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 193-1.3.2 (легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем, те же действия, совершенные с использованием служебного положения и неоднократно), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. На период следствия и судебного разбирательства Байрамов находился под надзором полиции.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО. 

19 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям по делу Байрамова состоялось выступление гособвинителя. Он предложил приговорить активиста к 9 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” близкие Байрамова.

“Обвинения надуманы. Он всего лишь как эксперт, индивидуально выполнял работу по договору об услугах и исправно платил налоги. Деятельность возглавляемого им Центра экономических исследований фактически была прекращена много лет назад из-за изменений в законодательстве. С тех пор, это НПО не получало грантов. Поэтому Галиб отверг все обвинения”, - сказал родственник Байрамова.

По словам собесденика, на следующем заседании суда, дата которого пока неизвестна с заключительным словом выступит сторона защиты.

Адвокат Зибейда Садыгова также считает необоснованным уголовное преследование своего подзащитного. В беседе с корреспондентом “Кавказского узла” она отметила, что Байрамов будучи экономистом готовил исследовательские отчеты, экспертные заключения для заказчиков на основе договоров об услугах.Она отметила, что защита будет настаивать на оправдании Байрамова.

Брат обвиняемого Байрамова экономист Губад Ибадоглу также находится под надзором полиции по другому уголовному делу.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о выступлении прокурора на процессе по делу Байрамова.

Напомним, ранее суд в Баку приговорил активистку Наргиз Мухтарову к 7,5 года лишения свободы условно по обвинению в легализации незаконных доходов также привлеченную к уголовной ответственности по делу об НПО. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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