Суд отказался прекратить преследование Галиба Байрамова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказал главе азербайджанского Центра экономических исследований Галибу Байрамову в прекращении уголовного преследования по делу против местных и зарубежных НПО.

Как писал «Кавказский узел», в Азербайджане завершено предварительное следствие в отношении активистов Башира Сулейманлы, Галиба Байрамова и Наргиз Мухтаровой, которые обвиняются по делу против "ряда местных и иностранных НПО". По итогам предварительного следствия активистам предъявлены обвинения по статьям 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 193-1.3.2 (легализация доходов в крупном размере, полученных преступным путем, те же действия, совершенные с использованием служебного положения и неоднократно), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, предусматривающих наказания до 12 лет лишения свободы. Перед судом они предстанут по отдельности. Сулейманлы находится под арестом, Мухтарова и Байрамов под надзором полиции.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Байрамова. Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Зибейда Садыгова, защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

По словам адвоката, несмотря на предъявление Байрамову обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем, однако никаких достоверных доказательств его вины в деле нет.

"Галиб Байрамов – экономист, он осуществлял деятельность в качестве эксперта. Байрамов готовил исследовательские отчеты на основе договоров об услугах. О каком «отмывании грязных денег» речь может идти?", - сказала адвокат.

Она отметила, что суд назначил слушания по существу на 22 октября.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о проведении заседания по делу Байрамова.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, брат обвиняемого Байрамова Губад Ибадоглу также находится под надзором полиции.

14 марта в Азербайджане по обвинению в финансовых преступлениях были арестованы руководитель Института прав человека Башир Сулейманлы и глава Альянса за наблюдением за выборами Мамед Мамедзаде. Арест активистов связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году. По аналогичным обвинениям руководителя Центра социальных прав Субхана Гасанли объявили в розыск, а главу организации "Право и развитие" Хафиза Гасанова отправили под домашний арест. По этим же обвинениям 9 апреля были арестованы руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки, они были задержаны и доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Чуть позже по делу были привлечены еще четыре активиста: Ахмед Мамедзаде был заключен под стражу, Айтадж Агазаде арестована заочно, а Галиб Байрамов и Наргиз Мухтарова взяты под надзор полиции. Число фигурантов дела достигло 10.

Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития (USAID) на территории страны.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.