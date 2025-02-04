Суд оставил в силе арест имущества семьи Ибадоглу

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Апелляционный суд в Азербайджане утвердил решение об аресте имущества оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу и членов его семьи, решение будет оспорено в ЕСПЧ. Ибадоглу заявил об отсутствии адекватной медицинской помощи в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля 2024 года следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции, но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения. 10 января стало известно, что удостоверение личности Губада Ибадоглу деактивировано, несмотря на срок действия до 2031 года.

Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Бакинский апелляционный суд 3 февраля не удовлетворил жалобу на арест имущества Ибадоглу и членов его семьи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам политик.

По словам Ибадоглу, 27 ноября 2024 года судья Наримановского районного суда Гюльтакин Асадова на основе ходатайства главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) и представления генеральной прокуратуры наложила арест на имущество всех членов его семьи.

"Дело рассматривалось без нашего участия – моего и адвоката. Нас не поставили об этом в известность. Вообще, как мы потом – постфактум узнали о решении суда, на процессе не было и представителей следственного органа и прокуратуры. Сам процесс длился всего 10 минут и в нем участвовали только сама судья и ее секретарь. Мы узнали о решении суда через 1 месяц и 20 дней и подали апелляцию. К сожалению, апелляционный суд также формально отнесся к делу и оставил нашу жалобу без удовлетворения", - рассказала Ибадоглу.

Он отметил, что аресты наложены на четыре квартиры.

"В ходе заседания представили документы на четыре квартиры, принадлежавшие нашей семье с советских времен. Кроме того, мы представили документы об источниках финансов нашей семьи и наследования квартир. Недвижимость принадлежит моей жене, а квартиры были приобретены в 1990-х годах и получены по наследству моей женой. Однако суд, вместо вынесения законного решения, отклонил жалобу. Разбирательство, если это так можно называть, продолжалось 10 минут. Нотариусы и то дольше изучают дело. По этому вопросу мы исчерпали внутринациональные возможности и теперь обратимся в ЕСПЧ», - сказал Ибадоглу.

Ибадоглу также сообщил об ухудшении состояния его здоровья. "Мое здоровье уже остается на милость бога. Теперь местные врачи уже опасаются меня обследовать и лечить. В последний раз врач, к которому я обратился, спросил у меня, получил ли я разрешение на приход к нему? Информировал ли я «соответствующие органы?». Я уже окончательно лишен адекватной медицинской помощи в Азербайджане. За рубеж меня не выпускают. На этом фоне мое состояние все более ухудшается. Последний раз меня обследовали полгода назад и еще тогда аневризма аорты расширилась до критического уровня. Необходима срочная операция, ибо в любой момент аорта может разорваться. Такая операция с успешным результатом гарантирована только в передовых клиниках мира, на с меня не снимают запрет на выезд из страны", - сказал Ибадоглу.

Он страдает сейчас сильной одышкой. "Расширение аорты привело к побочным действиям, и в частности повреждению сердечного клапана, что осложняет процесс дыхания, вызывает одышку. Я держусь на лекарствах, но это не лечит, а только замедляет усугубление заболевания. Стараюсь лекарствами регулировать сахар в крови, артериальное давление, поддерживать в норме холестерин. Но это не панацея, это купирование проблем. Длительный прием лекарств вызывает побочные действия", - сказал Ибадоглу.

Он также указал, что его удостоверение личности (внутренний паспорт) по-прежнему деактивировано.

Адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова также указала на неправомерность ареста имущества Ибадоглу.

"Мы не понимаем, на каком основании введен арест на имущество Губада Ибадоглу. Нам было заявлено, что 29 июля 2024 года дело в отношении него приостановлено. О возобновлении следствия не сообщалось. Если нет следствия, то почему следственный орган запрашивает арест имущества и суд, не проводя разбирательства, в течение 10 минут удовлетворяет ходатайство следствия?", - сказала Садыгова.

По ее словам, в судебном решении не поясняются причины ареста имущества, а лишь констатируется, что оно принято по ходатайству следствия.

Она отметила, что защита будет обращаться в ЕСПЧ в связи с нарушением прав Ибадоглу на справедливое судебное разбирательство и собственности, гарантированных Европейской конвенцией прав человека.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В БАС только подтвердили информацию об отклонении жалобы Ибадоглу.

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