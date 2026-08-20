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20:22, 20 августа 2026

Стрелявшему по БПЛА пенсионеру из Волгоградской области отменили штраф

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд постановил прекратить производство по делу и вернуть ружье пенсионеру Николаю Мухину, который был оштрафован за попытку сбить украинский БПЛА.

Как писал "Кавказский узел", суд назначил штраф в 40 тысяч рублей пенсионеру из поселка Елань Николаю Мухину за попытку самостоятельно сбить украинский беспилотник, летевший ночью мимо Еланского района. Также у него было конфисковано охотничье ружье. Сам мужчина виноватым себя не считает и наказание называет несправедливым. 

Волгоградский областной суд прекратил производство по делу 66-летнего пенсионера Николая Мухина, оштрафованного за попытку сбить украинский беспилотник из ружья. До этого дело истребовал Верховный суд РФ, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

"Изъятое оружие - ружье модели "ТОЗ-34 РЕМ" 12 калибра возвратить законному владельцу Мухину Николаю Александровичу", - процитировало агентство решение суда.

Источник уточнил, что производство по делу прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости.

Сегодня прокуратура Волгоградской области опротестовала решение о привлечении местного жителя к административной ответственности за стрельбу по беспилотнику, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"С учетом действия лица в условиях крайней необходимости прокуратура региона принесла протест на судебные акты. Права гражданина будут восстановлены.", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в начале августа силовики задержали в Волгограде двух девушек и одного молодого человека, публиковавших в чатах фото и видео пожара на складе Wildberries, задержанные под запись принесли извинения.

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Автор: Кавказский узел

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