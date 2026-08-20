Военнослужащий осужден в Нальчике за два эпизода отсутствия в части

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам и одному месяцу заключения военнослужащего Артура Ульбашева за две неявки на службу в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", в УК РФ 24 сентября 2022 года были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Согласно материалам дела, 16 января и 24 февраля 2026 года, то есть в обоих случаях в период мобилизации, Ульбашев дважды не явился на службу к установленному времени в воинскую часть в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на сайте.

4 февраля Ульбашев добровольно прибыл в воинскую часть, а 26 июня добровольно явился в военный следственный отдел в Моздоке в Северной Осетии, все это время он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Артура Ульбашева виновным по двум статьям и по совокупности преступлений приговорил его к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Пресс-служба суда не называет имя осужденного, однако, согласно карточке уголовного дела на сайте суда, военнослужащий - Артур Ульбашев. Дело на рассмотрение в суд поступило 5 августа, приговор был вынесен 13 августа.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Салима Жигунова, признав его виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца.