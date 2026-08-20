×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:56, 20 августа 2026

Темпы ремонта школы разочаровали нальчан

Школа № 30 в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители микрорайона «Александровка» в Нальчике надеялись, что школа № 30 примет учеников после затяжного ремонта 1 сентября, но работы еще далеки от завершения. Власти обещали взять темпы работ на контроль.

Как писал "Кавказский узел", ремонт школы № 30 в Нальчике уже полгода не ведётся, а дети вынуждены второй год ходить в другие учебные заведения, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его пост, заявили, что из-за учёбы во вторую смену дети поздно возвращаются домой, и из-за плохого режима часть из них отказалась от дополнительных занятий.

Корреспондент «Кавказского узла» посетила школу и пообщалась с жителями микрорайона.

Причиной затянувшегося ремонта является нехватка рабочих рук, рассказал один из представителей учреждения на условиях анонимности.

Школа № 30 в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"«Подрядчик нанимает узбеков, таджиков. Они работают лучше наших – не пьют, не отпрашиваются по поводу домашних дел, как местные. Например, местный может сказать, что у его родственника свадьба, и что его не будет три дня, а узбек или таджик так не скажет. Но полиция периодически устраивает облавы на мигрантов, а на подрядчика накладывает штрафы», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Собеседник сказал, что внутри здания школы ремонтные работы практически завершены – в настоящее время осуществляется монтаж электропроводки и ведутся работы по установке систем пожарной безопасности. По его словам, к концу сентября ремонт планируется завершить.

Зайти  внутрь здания не удалось,  входные двери были закрыты. Что касается фасада школы – визуально он далек от завершения ремонта. В неприглядном состоянии находится вся территория школы, заросшая бурьяном.

Нальчане рассказали о несбывшихся надеждах на окончание ремонта

Жительница микрорайона рассказала, что ее внуки уже третий год пойдут в 11-ю школу, где они учатся в 5-ми 7-м классе во вторую смену.

Они возвращаются в темноте и если нет возможности встретить, то приходится переживать, волноваться. Это не близкий путь - пешком где-то полчаса

«Это очень неудобно, особенно зимой. Они возвращаются в темноте и если нет возможности встретить, то приходится переживать, волноваться. Это не близкий путь - пешком где-то полчаса. А по вечерам маршрутки не очень часто ходят, к тому же они бывают переполненные», - рассказала женщина.

Другая нальчанка также рассказала о сложностях из-за затянувшегося ремонта школы.

«У меня трое детей. Они заканчивают уроки в разное время и мне, встречая их со школы, приходится ждать, когда уроки закончатся у всех. Очень надеялись, что к 1 сентября школа откроется, но не тут то было», - рассказала жительница микрорайона, представившаяся Оксаной.

Власти пообещали ускорить ремонт

Школа № 30 в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла"После появившихся в сети публикаций  о затянувшемся ремонте средней общеобразовательной школы №30 в микрорайоне «Александровка» власти республики взяли ремонт школы на особый контроль.   10 августа по поручению главы республики школу посетил и.о. мэра города Азаматгерий Ашхотов.

Для скорейшего устранения отставания уже с завтрашнего дня к работам приступит новая подрядная организация. Перед ней поставлена задача завершить ремонт в максимально короткие сроки и обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ. Ситуация остается на постоянном контроле. Мы продолжим информировать родителей и жителей города о ходе ремонта школы», — приводятся слова Ашхотова на странице администрации Нальчика в Telegram.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с КУ и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Лидия Михальченко. Кадр из видео https://t.me/heda_media/3087 Проект "Кавказ без матери" сообщил о восстановлении страницы в соцсети

Правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил о восстановлении заблокированной страницы в Instagram*, при этом подчеркнув, что имела место целенаправленная атака на аккаунт.

Южный окружной военный суд. Фото: Правительство РО Уроженец Дагестана осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Ставрополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Ставрополя Наримана Джапарова по делу о подготовке теракта и госизмене.

Военнослужащий осужден в Нальчике за два эпизода отсутствия в части

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам и одному месяцу заключения военнослужащего Артура Ульбашева за две неявки на службу в период мобилизации.

Разбитая дорога. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Жители Махачкалы добились реакции чиновников на разбитую дорогу

После резонанса в соцсети из-за разбитой проезжей части улицы Сочинской в Махачкале, где проживает несколько инвалидов-колясочников, коммунальщики засыпали ямы и ухабы щебнем, но это не решило проблему, отметили местные жители. Активистка рассказала, что власти Махачкалы пообещали отремонтировать эту дорогу, а юрист указал на нарушение прав инвалидов.

Cотрудник правоохранительных органов с рацией. Фото: Влад Александров, ЮГА.ру Ставрополец заподозрен в финансировании экстремистской организации

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который, по мнению следствия, семь раз перевёл деньги экстремистской организации.

Женщина стоит в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Махачкалинка оштрафована за финансирование ФБК*

Ленинский районный суд Махачкалы признал местную жительницу виновной в финансировании экстремистской деятельности и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей.

Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
11:44, 20 августа 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:05, 19 августа 2026
Щукин Федор Вячеславович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
10:44, 19 августа 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
18:27, 20 августа 2026
Проект "Кавказ без матери" сообщил о восстановлении страницы в соцсети
17:28, 20 августа 2026
Уроженец Дагестана осужден на длительный срок по делу о подготовке теракта в Ставрополе
16:38, 20 августа 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за два эпизода отсутствия в части
15:41, 20 августа 2026
Ставрополец заподозрен в финансировании экстремистской организации
14:40, 20 августа 2026
Махачкалинка оштрафована за финансирование ФБК*
13:23, 20 августа 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Темы дня
Пляж в Анапе. 20 августа 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/66614
20 августа 2026, 19:10
Состояние пляжей в центре Анапы разочаровало пользователей Telegram

Вход в бомбоубежище. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 августа 2026, 15:12
Отчет властей об оборудовании бомбоубежищ вызвал скепсис у краснодарцев

Сотрудники МЧС. Фото Елены Синеок, Юга.ру
20 августа 2026, 11:44
Предприятие загорелось на Кубани после атаки БПЛА

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 августа 2026, 07:48
Обвинение запросило для азербайджанского активиста Байрамова условное наказание

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше