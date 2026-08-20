Темпы ремонта школы разочаровали нальчан

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Жители микрорайона «Александровка» в Нальчике надеялись, что школа № 30 примет учеников после затяжного ремонта 1 сентября, но работы еще далеки от завершения. Власти обещали взять темпы работ на контроль.

Как писал "Кавказский узел", ремонт школы № 30 в Нальчике уже полгода не ведётся, а дети вынуждены второй год ходить в другие учебные заведения, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его пост, заявили, что из-за учёбы во вторую смену дети поздно возвращаются домой, и из-за плохого режима часть из них отказалась от дополнительных занятий.

Корреспондент «Кавказского узла» посетила школу и пообщалась с жителями микрорайона.

Причиной затянувшегося ремонта является нехватка рабочих рук, рассказал один из представителей учреждения на условиях анонимности.

«Подрядчик нанимает узбеков, таджиков. Они работают лучше наших – не пьют, не отпрашиваются по поводу домашних дел, как местные. Например, местный может сказать, что у его родственника свадьба, и что его не будет три дня, а узбек или таджик так не скажет. Но полиция периодически устраивает облавы на мигрантов, а на подрядчика накладывает штрафы», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Собеседник сказал, что внутри здания школы ремонтные работы практически завершены – в настоящее время осуществляется монтаж электропроводки и ведутся работы по установке систем пожарной безопасности. По его словам, к концу сентября ремонт планируется завершить.

Зайти внутрь здания не удалось, входные двери были закрыты. Что касается фасада школы – визуально он далек от завершения ремонта. В неприглядном состоянии находится вся территория школы, заросшая бурьяном.

Нальчане рассказали о несбывшихся надеждах на окончание ремонта

Жительница микрорайона рассказала, что ее внуки уже третий год пойдут в 11-ю школу, где они учатся в 5-ми 7-м классе во вторую смену.

Они возвращаются в темноте и если нет возможности встретить, то приходится переживать, волноваться. Это не близкий путь - пешком где-то полчаса

«Это очень неудобно, особенно зимой. Они возвращаются в темноте и если нет возможности встретить, то приходится переживать, волноваться. Это не близкий путь - пешком где-то полчаса. А по вечерам маршрутки не очень часто ходят, к тому же они бывают переполненные», - рассказала женщина.

Другая нальчанка также рассказала о сложностях из-за затянувшегося ремонта школы.

«У меня трое детей. Они заканчивают уроки в разное время и мне, встречая их со школы, приходится ждать, когда уроки закончатся у всех. Очень надеялись, что к 1 сентября школа откроется, но не тут то было», - рассказала жительница микрорайона, представившаяся Оксаной.

Власти пообещали ускорить ремонт

После появившихся в сети публикаций о затянувшемся ремонте средней общеобразовательной школы №30 в микрорайоне «Александровка» власти республики взяли ремонт школы на особый контроль. 10 августа по поручению главы республики школу посетил и.о. мэра города Азаматгерий Ашхотов.

Для скорейшего устранения отставания уже с завтрашнего дня к работам приступит новая подрядная организация. Перед ней поставлена задача завершить ремонт в максимально короткие сроки и обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ. Ситуация остается на постоянном контроле. Мы продолжим информировать родителей и жителей города о ходе ремонта школы», — приводятся слова Ашхотова на странице администрации Нальчика в Telegram.