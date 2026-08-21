Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заур Алибеков из Каспийска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 2081 военнослужащего из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2080 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

Об открытии мемориальной доски на фасаде дома по улице Ильяшенко в Каспийске в честь убитого в военной операции Заура Алибекова отчиталась 20 августа администрация города в Telegram-канале.

Алибеков родился 2 апреля 1989 года. В зоне СВО выполнял обязанности командира отделения. Был убит 12 мая 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2081 комбатант из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Каспийска сообщила, что в специальной военной операции убиты ефрейтор Рустам Атаев и рядовые Магомед Магомедов и Рагим Караханов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.