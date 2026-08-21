Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Данилу Копылова, признав его виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца.

Как писал "Кавказский узел", в УК РФ 24 сентября 2022 года были введены части 2.1, 3.1 и часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Согласно материалам дела, Копылов 12 августа 2025 года не явился на службу к установленному времени в воинскую часть, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на странице во "ВКонтакте".

4 июня 2026 года он добровольно явился в военную комендатуру в Моздоке, а с 12 августа 2025 года до 4 июня 2026 года Копылов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Копылова виновным в неявке в срок на службу продолжительностью свыше одного месяца 1 и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Пресс-служба суда не называет имя осужденного, однако, согласно карточке уголовного дела на сайте суда, военнослужащий - Данила Копылов. Дело на рассмотрение в суд поступило 3 августа, приговор был вынесен 13 августа.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам и одному месяцу заключения военнослужащего Артура Ульбашева за две неявки на службу в период мобилизации.