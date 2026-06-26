Трое военных из Дагестана убиты на Украине

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Рустам Атаев и двое его земляков из Каспийска убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 2021 убитого там комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2018 бойцов из Дагестана.

Имена еще троих убитых на Украине военнослужащих из Дагестана назвала администрация Каспийска, сообщив о передаче их родственникам посмертных наград.

Убитые - ефрейтор Рустам Атаев и рядовые Магомед Магомедов и Рагим Караханов. Атаев и Караханов посмертно награждены орденами Мужества, Магомедов - медалью Жукова, следует из публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Возраст убитых бойцов и детали их биографий в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2021 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Каспийска назвала имена еще четверых убитых на Украине военнослужащих: Шамиль Магомедов, Наби Рамазанов, Василий Сычев и Рашид Исмаилов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.