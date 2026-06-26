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Кавказский узел

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08:33, 26 июня 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закир Курбанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2018 убитых там военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2017 бойцов из Дагестана.

О том, что в военной операции был убит Закир Курбанов сообщила 25 июня администрация главы Дагестана в Telegram-канале.

Закир Курбанов служил в Каспийской флотилии, добровольцем ушел на СВО, воевал на Курском направлении, где был убит.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин передал орден Мужества, которым военный был награжден посмертно, матери и сестре.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 2018 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов  первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: Кавказский узел

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