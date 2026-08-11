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20:39, 11 августа 2026

Второй осужденный за беспорядки в аэропорту Махачкалы убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселок Тарки для захоронения доставят тело Умара Джанбаруева - участника событий в махачкалинском аэропорту 29 октября 2023 года, который был убит в зоне специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", минимум семь обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту подписали контракты с Минобороны. Один из них, отец троих детей Мухаммад-Саид Муртазалиев, убитый в зоне СВО, был похоронен в середине января в поселке Шамхал.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

О гибели Умара Джанбаруева в военной операции на Украине сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

По его словам, сегодня в поселок Тарки доставят тело ещё одного убитого в зоне СВО участника событий в махачкалинском аэропорту 2023 года.

"У Умара осталось четверо сыновей. Это уже второй случай, когда в зоне СВО гибнет участник тех аэропортовских событий. Первого парня Муртазалиева (звали Мухаммадсаидом) похоронили 13 января", - говорится в его сообщении.

Хадулаев также добавил, что сейчас в зоне военных действий находятся еще шесть участников аэропортовских событий, а еще один вернулся инвалидом.

Отметим, что фамилия Джанбаруева не упоминалась в приговорах судов, которые рассматривали дела участников событий в аэропорту Махачкалы.

По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. Житель Дагестана Бахтияр Раджабов, которого городской суд Георгиевска в октябре приговорил к семи годам заключения, стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Напомним, находящиеся в международном розыске Илья Пономарев*, Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) и Абакар Абакаров, запрос о подтверждении смерти которого направлен властям Турции, заочно приговорены к срокам от 15 до 19 лет. Следствие и суд сочли их организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Автор: Кавказский узел

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