Главная   /   Лента новостей
21:57, 9 октября 2025

Житель Дагестана получил срок по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгиевский городской суд на Ставрополье приговорил к семи годам заключения Бахтияра Раджабова, признав его участником массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. 

Как писал "Кавказский узел", в июле краевой суд Ставрополья огласил приговор еще четверым жителям Дагестана по делу о погроме в аэропорту Махачкалы: Девлетхану Рамазанову, Гаджи Иманмурзаеву, Аскеру Будайханову и Патимат Шарудиновой суд назначил от 11 лет до 11,5 года. В тот день Следком отчитался, что осуждены уже 135 фигурантов уголовных дел о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту. 

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

О приговоре еще одному жителю Дагестана, обвиненному по делу об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края. Дело Бахтияра Раджабова рассматривал городской суд Георгиевска. 

Раджабов признан виновным по статьям об участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности. Суд, как и в случае других осужденных по аналогичному делу, признал мотивом его действий национальную и религиозную ненависть и вражду по отношению к гражданам Израиля. 

Бахтияр Раджабов приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, следует из сообщения на сайте прокуратуры. В публикации о приговоре ему упоминается об ущербе имуществу аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, противоправных действиях против представителей власти и телесных повреждениях у 23 из них. 

Раджабов стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту. Следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов, а всего их 142, трое объявлены в розыск, отмечает "РБК-Кавказ".

В розыск объявлены предполагаемые организаторы беспорядков Илья Пономарев (признан иностранным агентом), Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев. Они обвиняются по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). В июле в Верховный суд Дагестана поступили их дела, которые планируется рассматривать заочно и по отдельности друг от друга. 

Автор: "Кавказский узел"

