В Дагестане осуждены четыре участника беспорядков в аэропорту

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Суд приговорил фигурантов дела о погроме в аэропорту Махачкалы к срокам от 11 до 11 лет и 6 месяцев колонии. Среди осужденных - единственная женщина из числа всех обвиняемых Патимат Шарудинова.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание в Ставропольском краевом суде по делу против четверых уроженцев Дагестана состоялось 3 декабря 2024 года.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Сегодня ставропольский краевой суд огласил приговор еще четверым жителям Дагестана по делу о погроме в аэропорту Махачкалы. Девлетхана Рамазанова, Гаджи Иманмурзаева, Аскера Будайханова и Патимат Шарудинову — признали виновными в организации массовых беспорядках и нарушении транспортной безопасности. Они получили приговоры от 11 до 11,5 лет, сообщила прокуратура Ставропольского края в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 29 октября 2023 года все четверо пришли к аэропорту Махачкалы, где происходили беспорядки «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля» из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Там они «отказывались выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», однако конкретные их действия не называются.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Шарудинова является единственной женщиной, проходящей по делам о беспорядках в аэропорту "Уйташ".

Этот процесс можно назвать самым важным, поскольку на скамье подсудимых уроженцы Дагестана, которых обвиняют не просто в участии, а в организации беспорядков, ранее сказал председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Такое впечатление, что этих людей хотят сделать главными виновниками, хотя очень много вопросов возникает в целом по этому делу. Один из таких эпизодов – обвинение в отношении Гаджи Иманмурзаева,. Есть видео, на котором слышно, как он призывает людей к спокойствию, пытается остановить происходящее. Но следствие считает, что он организатор и не хотел остановить, а, наоборот, провоцировал беспорядки", - сказал Хадулаев "Кавказскому узлу".

"(Шарудинова) размахивала флагом и ничего больше не делала. Сажать ее за эти действия - очень большая ошибка. Тем более она женщина, инвалид и мать несовершеннолетнего ребенка", - сказал бывший член общественной палаты Дагестана Арсен Магомедов.

Адвокат Аза Алиева, которая ранее представляла интересы Патимат Шарудиновой, 9 ноября 2023 года на своей странице в Instagram* опубликовала видео, на котором женщина с флагом Палестины в руках, стоя среди толпы, кричит: "Не бойтесь охраны", что вызывает одобрительные возгласы окружающих.

Следком отчитался о приговорах 135 участникам беспорядков

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СКР, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы в Дагестане. (Подсудимые) получили сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима ", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России в официальном телеграм-канале.

Ведомство также уточнило, что объявленные в розыск предполагаемые организаторы беспорядков Илья Пономарев (признан иностранным агентом), Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев обвиняются по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности.

Как ранее писал «Коммерсант», следствие считает, что Пономарев, Ахмеднабиев и Абакаров организовали антисемитский погром в аэропорту Махачкалы в 2023 году с помощью телеграм-канала «Утро Дагестана», где появились «недостоверные сведения» о прибытии в республику рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля.

В карточке дела Пономарева указано, что в процессе участвует замначальника правового управления авиакомпании NordStar как представитель потерпевшего, из-за погрома компания задержала два рейса. Все три уголовных дела будут рассматриваться дагестанским судом по отдельности, отмечает «Медиазона»

Напомним, многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами обвиняемые утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам в колонии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".