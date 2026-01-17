Один из осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы убит на СВО

Минимум семь осужденных по делу о беспорядках в аэропорту подписали контракты с Минобороны, один из них, отец троих детей Мухаммад-Саид Муртузалиев, убит, сообщил глава ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", по обвинению в участии в массовых беспорядках уже осуждены более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. В числе последних осужденных - житель Дагестана Бахтияр Раджабов, чье дело рассматривал городской суд Георгиевска, он приговорен к семи годам заключения. Раджабов стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске).

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Как сообщил член ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, на СВО еще летом 2025 года погиб отец троих детей Мухаммад-Саид Муртузалиев. Похоронили его только 13 января в поселке Шамхал.

Всего по данному делу порядка 7 человек подписали контракт и отправились в зону СВО, сообщил он в своем Telegram-канале.

Администрация Махачкалы, к которой относится поселок Шамхал, не сообщала в своем Telegram-канале о гибели Муртузалиева в зоне военных действий.