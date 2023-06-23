Дарья Полюдова этапирована в Кабардино-Балкарию

23 июня 2023, 00:11

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Активистка из Краснодарского края Дарья Полюдова, осужденная за создание экстремистского сообщества и публичное оправдание терроризма, отправлена по этапу в Кабардино-Балкарию.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2022 года стало известно, что суд в Москве приговорил активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову к девяти годам заключения, признав ее виновной в создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Апелляционный военный суд в Московской области в апреле утвердил приговор Полюдовой.

Дарья Полюдова находилась в колонии поселении, где отбывала наказание в виде шести лет заключения, к которому она была приговорена судом в 2021 году. Новый приговор был вынесен с учетом ее прошлого срока.

Дарью этапировали в Кабардино-Балкарию, говорится в сообщении на странице Полюдовой в Facebook*, которую ведет мать активистки. "Даша сказала, если будут этапировать, то она еще позвонит. Но в итоге сегодня наш адвокат сообщил, что Дашу отправили еще в пятницу. Пока точкой значится Кабардино-Балкарская республика", - пишет ее мать 20 июня.

В апреле Полюдова просила помочь ей подготовиться к этапу. "Мне нужна «звёздочка», таблетки и пустырник, пластины от комаров, фумигатор или спрей. У нас почему-то обострение на комаров! Хотя сейчас их стало меньше", - писала он в письме, которое опубликовал Telegram-канал Avtozak Live.

31 мая 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам колонии. Причиной уголовного преследования стали публикации в соцсети, в которых Полюдова, по мнению суда, оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело. По версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В октябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу Полюдовой* на длительное содержание под стражей.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.