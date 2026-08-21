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15:45, 21 августа 2026

Мамедли спустя 10 дней не может добиться результатов обследования

Алескер Мамедли. Фото: Grenzsoldat. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Содержащемуся под арестом в Бакинском СИЗО-1 учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли отказывают в предоставлении результатов проведенного медобследования. Состояние Мамедли ухудшается, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", учредитель Toplum TV Алескер Мамедли перенес сердечный приступ в СИЗО-1, а его общее состояние существенно ухудшилось. 11 августа у Алескера Мамедли были взяты образцы крови на анализ и проведена эхокардиография сердца. Защита и родственники настаивают на его срочной госпитализации в специализированную клинику.

в числе обвиняемых по делу Toplum TV  находились учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 8 июня гособвинитель запросил для обвиняемых длительные сроки заключения – от 13 до 16 лет. Защита попросила оправдать обвиняемых. 27 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор по этому делу.

В числе обвиняемых по делу Toplum TV  находились учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. Алескер Мамедли приговорен к 14 годам заключения. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию.

Содержащемуся под арестом в Бакинском СИЗО-1 учредителю Toplum TV, эксперту в области права медиа  Алескеру Мамедли отказывают в предоставлении результатов, проведенного ему медицинского обследования.

«Сегодня (21 августа) Алескер позвонил из СИЗО.  Несмотря на то, что у Алескера  10 дней назад были взяты образцы на анализ крови и проведена «эхокардиограмма» результатов этих обследований ему не дают. На его просьбы о предоставлении результатов также не реагируют», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат учредителя Toplum TV Насими Мамедли.

По его словам, отказ в предоставлении результатов обследований является прямым нарушением статьи 22.5 закона «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы».

 Статья 22.5. закона «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы»: В случае заболевания или получения телесного повреждения задержанного или арестованного лица его медицинское обследование проводится медицинскими работниками незамедлительно. Результаты медицинского обследования подлежат регистрации и предоставляются самому задержанному или арестованному, а также его адвокату — по его обращению.

 «Фактически главное медицинское управление Министерства юстиции не соблюдает прямое требование закона. Если Алескер, будучи профессиональным юристом, посвятившим 30 лет своей жизни праву, не может обеспечить соблюдение своих прав в тюрьме, то страшно даже представить положение тысяч заключённых, которые даже не знают своих прав и лишены возможности защищать себя», —  продолжил Насими Мамедли.

Состояние здоровья Мамедли все более ухудшается.

«Моему брату все хуже и хуже от одышки, у него стабильно  учащённое сердцебиение, его беспокоят усиливающиеся сильные головные боли. Он изможден  бессонницей и отсутствием аппетита. Он также страдает сахарным диабетом и гипертонией – болезнями, которые «заработал» после ареста», -  отметил Насими Мамедли.

Семья Мамедли требует срочно организовать ему медицинское обследование, включая ангиографическое, с  участием врача, которому он доверяет.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе и Главном медицинском управлении минюста не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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