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02:53, 21 августа 2026

Двое осужденных по делу Toplum TV отправлены в карцер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты Руслан Иззетли и Али Зейнал, осужденные по делу Toplum TV, водворены в карцер после протеста из-за отсутствия в тюрьме питьевой воды. 

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники Института демократических инициатив Руслан Иззетли и Али Зейнал в числе девяти журналистов и активистов в конце июля были приговорены к длительным срокам заключения по делу Toplum TV. Иззетли суд приговорил к 15 годам лишения свободы, Зейнала - к 14 годам. Защита заявила, что обжалует приговор. 

В числе обвиняемых по делу также были учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. Изначально они были обвинены в контрабанде валюты, позднее им были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане. 

О выдворении двоих осужденных по делу Toplum TV в карцер пенитенциарного комплекса Умбакы сообщила жена Руслана Иззетли Гюнель Манафлы. По словам женщины, Иззетли и Зейнал протестовали из-за отсутствия в учреждении питьевой воды. 

Руслан Иззетли неоднократно жаловался, что у заключенных в Умбакы нет нормального доступа к питьевой воды. Проблема особенно обострилась в жаркую погоду и активист требовал решить ее, передает MeydanTV. 

О том, что ее супруг помещен в карцер, Гюнель Манафлы узнала от Али Зейнала, с которым говорила по телефону. “Он сказал, что Руслана отправили в карцер за протест и что сейчас его самого тоже собираются туда отправить”, - рассказала она. Позднее Манафлы подтвердила, что Зейнал находится в карцере.

Информации о том, какой срок содержания в карцере определен заключенным, нет. Пенитенциарная служба Азербайджана не комментировала заявления активистов о проблемах с питьевой водой для заключенных в комплексе Умбакы. 

"Кавказский узел также писал, что оедакция находящегося в изгнании азербайджанского издания Toplum TV заявила о несогласии с приговором, вынесенным журналистам издания и активистам Института демократических инициатив, назвав их уголовное преследование политически мотивированным. Международные организации по защите свободы прессы осудили решение суда и призвали власти Азербайджана освободить журналистов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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