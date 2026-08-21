Пашинян прокомментировал требования жителей Вардашена

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Власти не обязаны предоставлять жилье жителям аварийных домов в квартале Вардашен, так как их недвижимость ничего не стоит на рынке, заявил премьер-министр Армении.

"Кавказский узел" писал, что 20 августа двух корпусов общежития Вардашен организовали акцию протеста у здания правительства Армении. Они требовали немедленно эвакуировать жителей аварийных зданий и обеспечить их квартирами. "Пашинян, спускайся вниз!" - скандировали участники акции. Один из участников акции был задержан, а его матери потребовалась помощь медработников.

Глава правительства Никол Пашинян прокомментировал на брифинге 20 августа требования протестующих жителей Вардашена. По словам Пашиняна, жильцам аварийных общежитий не предоставят благоустроенное жилье в столице.

“У государства нет обязательств перед этими людьми, а рыночная стоимость этого имущества равна нулю. Взамен мы предлагаем 7 млн драмов. В республике есть места, где за 7 млн драмов можно приобрести недвижимость или обеспечить себе жилье”, - приводит его слова информагентство “Новости Армения”.

Общежитие, о котором идет речь, признано аварийным с 2021 года. В подъездах его двух корпусов нет ни перил, ни дверей, стены поражены грибком, а канализация неисправна, пишет Yerevan Today.

По словам одной из участниц акции протеста, в двух аварийных зданиях проживают около 180 семей. Жители заявили, что намерены продолжать добиваться предоставления квартир, передает Armenia Today.

Еще один участник акции заявил, что до выборов власти обещали обеспечить их жильем. “Но теперь решили выдать небольшую сумму - 7,8 млн драмов (около 21,6 тысяч долларов), чтобы люди сами приобрели жилье. За эти 7 млн даже пять квадратных метров не купишь. В неаварийных общежитиях комнаты в 12 квадратных метров стоят 35-40 тысяч долларов, а квартиры - от 80-90 тысяч долларов”, - цитирует слова протестующего “Голос Армении”.