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12:35, 20 августа 2026

Полицейские задержали участника акции протеста у здания правительства Армении

Участники акции у здания правительства. 20 августа 2026 г. Фото: https://www.aysor.am/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина был доставлен в полицейский участок после того, как ударил сотрудника полиции.

"Кавказский узел" писал, что 19 августа участники акции у офиса ЕС в Ереване потребовали освободить политзаключенных.

Жители двух корпусов общежития Вардашена в Ереване организовали акцию протеста у здания правительства Армении. Они требовали из-за аварийного состояния зданий немедленно эвакуировать их и обеспечить квартирами. «Пашинян, спускайся вниз!», - скандировали участники акции, сообщает издание News.am. 

Полицейские не позволили собравшимся перекрыть дорогу. Один из присутствующих ударил полицейского, что привело к его задержанию, причем в очень грубой форме, сообщал находившийся на месте корреспондент ТАСС. Ситуация у здания правительства накалилась, поскольку демонстранты попытались воспрепятствовать задержанию мужчины. Жители дома рассказали, что задержанный мужчина имеет психологические проблемы, и пришел на акцию с мамой. По их словам, именно полицейские спровоцировали мужчину на агрессию.

Самочувствие матери 41-летнего мужчины, подвергнутого приводу, ухудшилось, прибыла «скорая помощь». Спустя некоторое время, мать мужчины сказала: «Пусть прямо сейчас приведут моего ребенка. Он болен эпилепсией, инвалид второй группы. Я его законный опекун. Я просила полицейских позволить мне перейти улицу, они не позволили, ребенок разозлился и ударил». Женщина пожаловалась на то, что полицейские, дергая ее за волосы, пытались увести с территории, где проводится акция протеста. Она продемонстрировала царапины на своих руках. С ее слов, это сделали полицейские. 

Отметим, что участники акции отказываются от предложенной властями суммы и требуют жилье той же площади, что и занимаемое ими в настоящее время. "В последний раз, еще до выборов, нам сказали, что обеспечат жильем, но теперь решили выдать небольшую сумму — 7,8 млн драмов (около 21,6 тысяч долларов), чтобы люди сами приобрели жилье. За эти 7 миллионов даже 5 квадратных метров не купишь. Сегодня в неаварийных общежитиях комнаты в 12 кв. м стоят 35–40 тысяч долларов, а квартиры - от 80–90 тысяч долларов. Как нам покупать жилье на предлагаемые деньги?", — цитировал слова одного из участников акции «Sputnik-Армения».

Напомним, что 22 июля рыбоводы и сотрудники рыбоводческих хозяйств провели у здания правительства в Ереване акцию протеста с требованием решить проблему со сбытом их продукции.

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