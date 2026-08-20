Политологи из Баку оценили пределы эскалации в российско-азербайджанских отношениях

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Несмотря на очередной виток кризиса в отношениях, Москва и Баку будут вынуждены сохранять прагматичное сотрудничество, поскольку взаимозависимы в сфере торговли и реализации логистических проектов, включая коридор "Север – Юг", указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российских медиаэкспертов Ивана Князева, Алексея Чадаева и Семёна Уралова, обвинив их в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, терроризму и разжиганию национальной ненависти. Все трое объявлены в розыск и заочно арестованы. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана в связи с прозвучавшими в российских СМИ заявлениями и угрозами в адрес страны и ее руководства. В Баку выразили российской стороне решительный протест и потребовали принять безотлагательные меры для прекращения провокационной риторики и призывов к насилию.

Эскалация в медиасреде стала частью кризиса в отношениях Москвы и Баку

Официальный Баку не рассматривает антиазербайджанскую риторику в российских СМИ как личную инициативу отдельных журналистов или аналитиков. В Азербайджане прекрасно понимают, как устроена медиасистема в России и насколько тесно ведущие информационные площадки связаны с властными структурами, отметил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Речь идет о целенаправленной и скоординированной кампании

"Когда МИД Азербайджана реагирует на подобные выпады, в заявлении четко подчеркивается: речь идет о целенаправленной и скоординированной кампании, за которой стоят российские центры принятия решений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Масштаб информационной атаки и фигуры ключевых участников лишь подтверждают эту позицию, считает Велизаде. "Когда с резкими заявлениями выступают персоны вроде Владимира Соловьева, регулярно вещающие на государственном телеканале "Россия 24", версия об "инициативе снизу" полностью исключается. Лица такого уровня не могут транслировать тезисы, в корне расходящиеся с видением Кремля – в противном случае они бы просто там не работали. То же самое касается и других российских пропагандистов", – сказал политолог.

Напряженность в информационном поле между Россией и странами постсоветского пространства, включая Азербайджан, вызвана несовпадением исторических и идеологических нарративов. В то время как российский дискурс преподносит распад СССР как драму, сами независимые государства видят в крахе империи шанс на самостоятельный путь, пояснил Велизаде.

Российские же СМИ действуют по упрощенному шаблону, не желая учитывать национальные интересы стран-партнеров. Отказ от признания за независимыми государствами права на собственную внешнюю политику и историческую память остается главным триггером информационной эскалации, полагает политолог.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Казалось, что кризис в отношениях Баку и Москвы после авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" преодолен. Стороны заявили о необходимости выработки согласованной линии в информационном поле, что дало надежду на исчерпание инцидента без последствий для всех сфер двустороннего сотрудничества, указал политолог Ильгар Велизаде.

"Однако текущая риторика наглядно показывает, что это не так: деструктивные нарративы в медиапространстве сохраняются, а существующие "красные линии" продолжают смещаться. Доходит до абсурдных тезисов – на одном из последних круглых столов звучали заявления о том, что Азербайджан юридически не является независимым государством, а его граждане, родившиеся до 1991 года, якобы должны подчиняться российским законам. Подобные высказывания, не выдерживающие никакой критики, транслируются на самых разных платформах и вызывают закономерное возмущение, приведя в том числе к жесткой реакции со стороны Генеральной прокуратуры Азербайджана", – отметил Велизаде.

14 июля и 13 августа 2026 года на YouTube-канале журналиста и блогера Семена Уралова вышли два выпуска программы "Чистота понимания", посвященные отношениям России и Азербайджана. В июльском выпуске участники обсуждали использование этнических конфликтов для дестабилизации Азербайджана и возможность военного вмешательства, а в августовском звучали призывы к физическому устранению лиц, не соблюдающих договоренности, и утверждения о том, что Россия якобы вправе судить по своим законам родившихся в СССР до 1991 года.

Политолог Ильгар Велизаде считает, что для того, чтобы остановить эскалацию, необходимо прекратить тиражирование подобных деструктивных идей. "Существующая нормативно-правовая база – в частности, Декларация о союзническом взаимодействии от 2022 года — прямо обязывает стороны пресекать искусственное разжигание розни. Алгоритм решения проблемы предельно понятен, дело остаётся за его реальным соблюдением", – сказал аналитик.

Негативным фоном для двусторонних отношений, по мнению Велизаде, служит и "систематическое давление" в РФ на представителей азербайджанской диаспоры. "Хронология информационных сообщений указывает на масштабную чистку руководящего состава диаспорских организаций <…>. Обладая бизнес-активами, они стимулировали экономическое и межрегиональное сотрудничество между Азербайджаном и субъектами РФ. Их деятельность долгое время поощрялась властями, однако сегодня эти люди массово подпадают под уголовное преследование или лишаются гражданства и выдворяются из страны", – отметил Велизаде.

Происходящее выглядит как целенаправленная кампания, игнорирующая существующую нормативно-правовую базу. В России этих людей обвиняют в причастности к преступлениям. Однако возникают вопросы к своевременности этих действий, указал политолог. "Выглядит, мягко говоря, странным то, что лица, легально работавшие в России по 20–30 лет, вдруг одномоментно становятся фигурантами дел о так называемых "национальных преступных группировках", – сказал Велизаде.

4 июля 2025 года стало известно, что глава региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов лишен российского гражданства, а 9 июля он покинул Россию. В августе гражданства России был лишен бывший глава национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области Аршад Ханкишиев. Бывший руководитель организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински был задержан в августе 2025 года, а в марте 2026 года приговорен к 22 годам колонии по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Сменивший его во главе азербайджанской общины Урала Видади Мустафаев в декабре 2025 года был арестован по делу о мошенничестве. Глава московской национально-культурной автономии азербайджанцев Бахтияр Гасанов в сентябре 2025 года был лишен российского гражданства, а 17 августа 2026 года депортирован в Азербайджан после неудачной попытки обжаловать решение о высылке.

Россия и Азербайджан имеют инструменты для взаимного давления в торгово-экономической, транспортно-логистической областях и других сферах. Наглядный пример тому – обоюдная зависимость сторон от международного транспортного коридора "Север – Юг": для Азербайджана участие в проекте означает укрепление транзитного потенциала и усиление роли на геоэкономической карте Евразии. Для России это один из ключевых выходов к рынкам Ближнего Востока, Персидского залива и Восточного Средиземноморья, отметил Ильгар Велизаде.

"Сбой или заморозка этого маршрута ударит по позициям РФ не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Поэтому обе стороны стараются не использовать транспортные артерии как инструмент борьбы", – сказал политолог.

В двусторонних отношениях России и Азербайджана пока побеждает прагматизм, но текущую напряженность не стоит считать временной, так как это глубокий структурный кризис, отражающий концептуальное переосмысление роли и места обоих государств в регионе и на международной арене. Главным условием выхода из кризиса является осознание российской стороной изменившихся геополитических реалий, считает он.

"Отношения должны строиться строго на принципе равноправного партнерства, а не на устаревшей логике "сюзерен – вассал". Все шаги Баку направлены именно на защиту права самостоятельно определять свой курс и сферу ответственности", – подчеркнул Велизаде.

Осознание взаимного ущерба от прямой конфронтации остается главным сдерживающим фактором, стимулирующим стороны к поиску компромисса в духе подписанных союзнических соглашений, резюмировал политолог.

Баку усилил дистанцирование от Москвы

Текущая жесткая позиция Азербайджана в отношении Москвы – это не случайный всплеск напряженности, а логичное проявление нового баланса сил, окончательно сформировавшегося на Южном Кавказе, подчеркнул директор аналитической службы Turan Мехман Алиев.

По мнению Алиева, военные успехи Азербайджана в Карабахе в 2020 году и во время операции в сентябре 2023 года, после которой Баку восстановил контроль над регионом, а также вывод российских миротворцев показали, что Москва, отвлеченная конфликтом с Украиной, больше не способна навязывать Южному Кавказу собственную архитектуру безопасности.

Баку больше не принимает правила игры, продиктованные извне, а позиционирует себя в роли полноценной средней державы

"На этом фоне оформленный Баку союз с Анкарой дает Азербайджану уникальную "страховку", которой не было у других лидеров постсоветского пространства. Военно-техническое сотрудничество и политический альянс с Турцией эффективнейшим образом уравновешивают влияние РФ без необходимости вступления Азербайджана в НАТО", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, расширение Южного газового коридора, увеличение прокачки газа в ЕС, включая его экспорт в Германию и Австрию, позволили Баку закрепить за собой статус критически важного и суверенного поставщика ресурсов для Запада, продолжил он.

"Развитие же Среднего коридора и реализация маршрута через юг Армении к Нахичевани и Турции кардинально меняют транспортную карту Евразии. Россия остается участником отдельных проектов вроде коридора "Север – Юг", но более не является монополистом региональной логистики. Очередной демарш Азербайджана лишь подчёркивает новую реальность: Баку больше не принимает правила игры, продиктованные извне, а позиционирует себя в роли полноценной средней державы, диктующей собственные условия", – сказал Мехман Алиев.

Для России торговля с Азербайджаном невелика в масштабе всей экономики, но для Баку российские поставки и рынок значимы в отдельных секторах. Однако у Азербайджана есть контррычаги: транзит к Ирану, через него проходит коридор "Север — Юг". Поэтому санкционная война была бы дорога обеим сторонам и не принесла бы Москве гарантированного подчинения Баку. Поэтому Москва, несмотря на периодическую демонстрацию недовольства через СМИ, избегает санкционного давления на Баку, считает аналитик.

Азербайджан выступает за то, чтобы никакой внешний игрок не был на Южном Кавказе в роли гегемона, и не проводит политику вытеснения России из региона. Для Москвы рациональный выбор заключался бы в том, чтобы принять роль одного из нескольких центров и конкурировать ценой, инфраструктурой и доступом к рынку. Попытка восстановить монополию через давление, напротив, ускорит те самые маршруты и союзы, которые обходят Россию, отметил Алиев.

Взаимные интересы удерживают Москву и Баку от разрыва отношений

Кремль в отношениях с Баку пытается выступать в роли "старшего брата", полагает руководитель Центра исследований "Альянс" Абуталыб Самедов.

"Россия считает, что Азербайджан должен строго следовать Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года в Москве, тогда как сама она может не соблюдать этот документ. Россия ждет от Азербайджана постоянных уступок", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, Москва не желает мириться с проведением независимой политики официальным Баку и, в частности, недовольна поддержкой Азербайджаном территориальной целостности Украины, хотя позиция Баку основана на нормах международного права.

Отдельной проблемой в двусторонних отношениях аналитик также назвал давление на азербайджанскую диаспору.

"Россия желает совершать любые противоправные действия в отношении наших соотечественников, проживающих на ее территории, и рассчитывает, что Азербайджан не будет на это реагировать. Азербайджан пресекает деятельность представителей российской разведки на своей территории, а Россия считает, что Азербайджан не должен этого делать. Словом, Россия желает многого, но, когда дело касается ее самой, она не учитывает ничьих интересов", – полагает Самедов.

В феврале 2025 года представительство российской медиагруппы "Россия сегодня", работавшее под названием "Sputnik Азербайджан", было ликвидировано в Азербайджане. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в продолжавшем работу офисе агентства и задержали семь человек. Исполнительного директора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова силовики назвали сотрудниками российских спецслужб, после чего суд арестовал их в рамках дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации преступно нажитого имущества. Пятеро других сотрудников были отпущены под подписку о невыезде. 10 октября стало известно, что Игорь Картавых освобожден после встречи президентов России и Азербайджана, а 19 октября 2025 года он вылетел в Россию. Евгений Белоусов был освобожден и вылетел в Москву 25 октября 2025 года.

Точками напряженности между Москвой и Баку являются позиция Азербайджана по российско-украинскому конфликту, информационные атаки российских медиа, попытки Кремля использовать азербайджанскую диаспору как инструмент давления, указал член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Взаимные экономические интересы будут вынуждать стороны сохранять прагматическое сотрудничество

Между странами идет борьба за контроль над логистическими коридорами, где Баку отдает приоритет независимым форматам с Турцией и Западом. В результате между Москвой и Баку сформировалась модель жесткого и прагматичного противостояния, полагает аналитик.

"Если Россия, с одной стороны, не хочет, чтобы через Азербайджан проходили транспортные коридоры в обход нее, то, с другой стороны, сама заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном для использования коридора "Север – Юг". Кроме того, для России в условиях военной эскалации на Черном море и угроз гражданскому судоходству востребованной оказывается железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Альтернативой морским перевозкам через Босфор и Черное море является доставка грузов, предназначенных для России, из Африки в турецкий порт Мерсин, а оттуда – дальнейшая перевозка по железным дорогам Турции, Грузии и Азербайджана в РФ. Для Азербайджана же Россия по-прежнему остается крупным рынком сбыта ненефтяной продукции. Поэтому взаимные экономические интересы будут вынуждать стороны сохранять прагматическое сотрудничество", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".