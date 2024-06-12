Азербайджан объявил о полном выводе российских миротворцев из Карабаха

12 июня 2024, 14:35

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Завершен вывод российского миротворческого контингента из бывшей зоны карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в Ходжалинском аэропорту прошла торжественная церемония, посвященная завершению миссии российского миротворческого контингента, сообщило 11 июня агентство Report, опубликовав видео движения военных автомобилей. Минобороны России и Азербайджана не подтвердили эти сведения.

Сегодня завершился процесс вывода с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, сообщило Минобороны Азербайджана. Личный состав, вооружение и техника миротворцев полностью покинули территорию Азербайджана, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны сопроводило сообщение фотографией, на которой азербайджанские военные поднимают флаг Азербайджана в Ходжалинском аэропорту, где размещалась база миротворцев. Также ведомство опубликовало видеозапись с колоннами миротворцев, выезжающих с базы.

Напомним, 17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта. 15 мая прошла церемония проводов миротворцев, но их вывод еще не завершен, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Из бывшей зоны карабахского конфликта выведена часть российских миротворцев, колонна их техники была погружена на железнодорожные платформы на станции "Горан" недалеко от Геранбоя, сообщил 18 мая Turan.

Ранее российские политологи указали, что вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора. Они предположили, что вывод миротворцев может завершиться летом.

Бакинские аналитики заявили, что для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса.

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