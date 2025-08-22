Лишение российского гражданства выходцев из Азербайджана указало на скоординированную кампанию

Давление на выходцев из Азербайджана в России, включая ряд случаев лишения гражданства, стало признаком инспирированной сверху кампании. В самом Азербайджане эти случаи привлекают внимание общества, но затмеваются другими аспектами конфликта официальных Баку и Москвы.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский бизнесмен Аршад Ханкишиев, бывший глава ликвидированной судом национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области, лишен гражданства России.

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.

Конфликтолог Ариф Юнусов отметил, что в Азербайджане мало кого волнует лишение азербайджанцев гражданства в России. «Реакция была только первое время после событий в Екатеринбурге. Хотя мы регулярно получаем подобные сообщения из России, сообщения из Екатеринбурга вызвали настоящий взрыв, особенно в масс-медиа и в социальных сетях, но сейчас это сошло на нет. Больше внимание сейчас привлекают атаки на объекты SOCAR на Украине. Другое дело что в Азербайджане сильны антироссийские настроения», - заявил он.

Собеседник подчеркнул, что в России сейчас разворачивается масштабное давление на азербайджанцев. По его информации, «МВД разослало в региональные управления указания поднять все дела за последние десять лет, в которых фигурировали азербайджанцы и пересмотреть их».

«Россия использует диаспору в качестве одного из немногих имеющихся рычагов давления на Азербайджан. Мы не Армения и не Грузия, запретом на экспорт помидоров Азербайджан не напугаешь. В России живет свыше 2,2 миллиона азербайджанцев, и они отправляют неплохие деньги домой. Поэтому главное, что сейчас беспокоит азербайджанцев — будет депортация из России или нет. Этого, вероятно, не будет, а удар придется на олигархов, близких к Ильхаму Алиеву», - отметил Юнус.

Конфликтолог подчеркнул, что эскалация напряженности регулярно возникает в российско-азербайджанских отношениях.

«В своей книге, вышедшей в 2007 году, я назвал главу об отношении двух стран «Российско-азербайджанские отношения: дружба и сотрудничество на основе подозрительности и недоверия». Президенты встречаются, обнимаются, но при этом у каждого за пазухой спрятан кинжал. Пока наиболее сильный кризис был в 1999 году после начала второй чеченской кампании, когда в Баку лечились раненные чеченцы. Россия тогда даже начала депортацию азербайджанцев. Только тогда Гейдар Алиев, бывший тогда президентом, избавился от чеченцев и нормализовал отношения», - рассказал Юнус.

Глава меджлиса азербайджанской партии «Мусават» Ариф Гаджылы, напротив, отметил, что вопрос притеснения азербайджанцев в России очень серьезно обсуждается в СМИ и социальных сетях. «Обсуждают не только это, но и атаки на объекты SOCAR на Украине и действия российского телевидения по очернению Азербайджана. Большинство людей не хочет, чтобы эскалация продолжалась», - заявил он.

10 августа, во время телефонного разговора Алиева и украинского президента Владимира Зеленского они осудили атаки по принадлежащим Азербайджану энергообъектам. Речь идет о нефтехранилище азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, транспортирующую азербайджанский газ на Украину. Российское Минобороны сообщало, что в период с 2 по 8 августа на Украине были поражены "объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий" ОПК страны.

«Под ударом оказались те (азербайджанцы), у кого есть деньги, связи, влияние. Мы считаем, что это произошло из-за мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а парафирование мирного договора серьезно разозлило Россию», - заявил политик.

Действия региональных властей по лишению российского гражданства уроженцев Азербайджана - это “кампания, (инициированная) сверху, которая дополняется инициативами снизу, как и всегда бывает с такими кампаниями", считает политолог Андрей Колесников.

По его мнению, эта кампания похожа на преследование выходцев из Грузии перед войной в 2008 году. «Поскольку собственно внешнеполитическая линия по отношению к Азербайджану четко не определена, система ориентирована на репрессии и недружественные акты, которые только множатся - от арестов азербайджанцев до ударов по терминалам SOCAR. В результате Путин завершил процесс потери Южного Кавказа", - считает эксперт.

После "шпионского скандала" в сентябре 2006 года стали поступать сообщения о массовых проверках граждан Грузии в России. Тогда в Тбилиси и Батуми были задержаны шестеро российских военных, заподозренных в шпионаже. По данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России было выслано свыше 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 года их число составило 2920 человек. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, по каждому иммигранту принималось решение суда, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство России.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".