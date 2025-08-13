×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:12, 13 августа 2025

МИД России отреагировал на информацию о поставках Азербайджаном оружия Украине

МИД России. Фото пресс-службы МИД РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Москва заявила, что поставки Азербайджаном оружия Украине усугубят ситуацию. О снятии эмбарго на поставки вооружения Украине сообщалось со ссылкой на неназванные источники. 

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны 2 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. 

 28 июля председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения с SOCAR Energy Ukraine ("дочка" азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR) на закупку газа. Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема газа. Новизна подписанного соглашения между Киевом и Баку заключается в том, что впервые азербайджанская сторона будет поставлять газ по Трансбалканскому коридору. Хотя для Азербайджана сделка носит в основном коммерческий характер, она позволит рассчитывать на политические дивиденды со стороны западных союзников Украины. 

Возможное снятие Азербайджаном эмбарго на поставку вооружений Украине не поспособствует урегулированию конфликта, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок… вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют урегулированию конфликта и только усугубят ситуацию", - цитирует «Интерфакс» слова Фадеев на брифинге.

По его словам, в МИД России "обратили внимание" на сообщения азербайджанских СМИ о том, что Баку может разрешить поставки вооружений Украине.

Ранее,10 августа, азербайджанское проправительственное агентство Caliber со ссылкой на «достоверные источники» связало возможные поставки оружия на Украину и удары по азербайджанским объектам на территории Украины. «Данная ситуация вынуждает Баку предпринимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двухсторонних отношениях», - говорится в публикации издания.

10 августа, во время телефонного разговора Алиева и украинского президента Владимира Зеленского они осудили атаки по принадлежащим Азербайджану энергообъектам. Речь идет о нефтехранилище азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, транспортирующую азербайджанский газ на Украину. Российское Минобороны сообщало, что в период с 2 по 8 августа на Украине были поражены "объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий" ОПК страны.

Азербайджан, вероятно, уже поставляет вооружение Украине через посредников, считает сообщил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. 

«По определенным данным, они поставки эти уже осуществляли — снарядов и другого — через посредников, то есть Азербайджан себя в этом отношении не ограничивал всерьез. Угрозы Азербайджана поставлять оружие Украине… ну, пускай попробуют», - цитирует слова депутата RTVI.

.Напомним, что отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

