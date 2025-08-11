Алиев направил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На эту сумму Минэнерго Азербайджана закупит и отправит электрическое оборудование для Украины.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий сообщил о заключении первого соглашения с SOCAR Energy Ukraine ("дочка" азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR) на закупку газа. Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема газа.

Новизна подписанного соглашения между Киевом и Баку заключается в том, что впервые азербайджанская сторона будет поставлять газ по Трансбалканскому коридору. Хотя для Азербайджана сделка носит в основном коммерческий характер, она позволит рассчитывать на политические дивиденды со стороны западных союзников Украины.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго страны 2 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине. Документ опубликован на сайте главы республики. Средства пойдут для закупки и отправки произведенного в Азербайджане "электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине".

Ранее, 10 августа, во время телефонного разговора Алиева и украинского президента Владимира Зеленского они осудили атаки по принадлежащим Азербайджану энергообъектам, говорится на сайте Алиева. Речь идет о нефтехранилище азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, а также по другим объектам, включая компрессорную станцию, транспортирующую азербайджанский газ на Украину.

Российское Минобороны сообщало, что в период с 2 по 8 августа на Украине были поражены "объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий" ОПК страны. Удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре, говорится в опубликованном 8 августа сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Отметим, что в феврале 2025 года Алиев также выделил миллион долларов на электрооборудование для Украины, говорилось в указе, подписанном президентом Азербайджана и размещенном на сайте главы государства.

Напомним, что отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".