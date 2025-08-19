Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Азербайджанский бизнесмен Аршад Ханкишиев, бывший глава ликвидированной судом национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области, лишен гражданства России.

Как писал "Кавказский узел", у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

Азербайджанского бизнесмена в Челябинской области лишили российского гражданства. Решением ФСБ паспорт Аршада Ханкишиева аннулирован, а въезд в Россию закрыт, пишет haqqin.az со ссылкой на российские паблики.

В публикации утверждается, что Ханкишиев, по версии российских силовиков" замешан в "пропаганде этносепаратизма и поддержке сторонников Алексея Навального".

Официального подтверждения этим данным нет.

Ханкишиев учредитель компаний по торговле овощами и фруктами, ресторатор, учредитель/владелец ООО "Фруктдом", ООО "Фрут-Хауз", ООО "Нар Шараб", ООО "Каспий". Он также ранее был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации "Азербайджан" и председателем общественной организации "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области" (ОО РНКА "Азерчел"), следует из информации на сайте "Руспрофайл", посвященного проверке деятельности контрагентов.

Там же указано, что Челябинская областная социально-правовая общественная организация "Азербайджан" ликвидирована 22 мая по решению суда, а 26 ноября 2024 года была ликвидирована организация "Азерчел".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

