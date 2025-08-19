×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:50, 19 августа 2025

Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Аршад Ханкишиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DNhaL4cNyyF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский бизнесмен Аршад Ханкишиев, бывший глава ликвидированной судом национально-культурной автономии азербайджанцев Челябинской области, лишен гражданства России.

Как писал "Кавказский узел", у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла")  вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

Азербайджанского бизнесмена в Челябинской области лишили российского гражданства. Решением ФСБ паспорт Аршада Ханкишиева аннулирован, а въезд в Россию закрыт, пишет haqqin.az со ссылкой на российские паблики.

В публикации утверждается, что Ханкишиев, по версии российских силовиков" замешан в "пропаганде этносепаратизма и поддержке сторонников Алексея Навального". 

Официального подтверждения этим данным нет.

Ханкишиев учредитель компаний по торговле овощами и фруктами, ресторатор, учредитель/владелец ООО "Фруктдом", ООО "Фрут-Хауз", ООО "Нар Шараб", ООО "Каспий". Он также ранее  был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации "Азербайджан" и председателем общественной организации "Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области" (ОО РНКА "Азерчел"), следует из информации на сайте "Руспрофайл", посвященного проверке деятельности контрагентов.

Там же указано, что Челябинская областная социально-правовая общественная организация "Азербайджан" ликвидирована 22 мая по решению суда, а 26 ноября 2024 года была ликвидирована организация "Азерчел".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
13:40, 15 августа 2025
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 
Крушение самолета AZAL. Фото: https://ru.apa.az/strani-snq/kazaxstan-v-blizaisee-vremya-podgotovit-okoncatelnyi-otcet-o-krusenii-samoleta-azal-v-aktau-617829
09:45, 15 августа 2025
Ильхам Алиев исключил умышленную атаку на самолет AZAL
МИД России. Фото пресс-службы МИД РФ
16:12, 13 августа 2025
МИД России отреагировал на информацию о поставках Азербайджаном оружия Украине
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1189306369884517&set=a.484466570368504 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:01, 4 августа 2025
Бакинские аналитики сочли доминирующей политическую подоплеку в деле Шахина Шихлински
Подросток с зажигательной смесью. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 4 августа 2025
Уроженец Азербайджана задержан в Санкт-Петербурге за поджог
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Саид Амиров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 23:00
Саиду Амирову и его родным предъявлен иск на два миллиарда рублей

Рука военного. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 20:59
Власти Ингушетии назвали имена четверых убитых на Украине бойцов

Cинагога в Дербенте после атаки боевиков 23 июня 2024 года. Скриншот видео "Новости ННТ" от 24.06.24, https://t.me/newsnnt/7009.
18 августа 2025, 17:56
Обвиняемые по делу о терактах в Дербенте и Махачкале отказались признать вину

Автомобили на Крымском мосту. Фото: телеграм-канал главы РК Сергея Аксенова
18 августа 2025, 12:48
Почти 2000 автомобилей ждут проезда к Крымскому мосту на Кубани

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше