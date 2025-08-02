Источники сообщили о задержании Шахина Шыхлински
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Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.
Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахина Шыхлински объявили в розыск.
28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.
Силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщило URA.ru со ссылкой на осведомленный источник.
«Шыхлински действительно был доставлен в Екатеринбург. Сейчас с ним проводят следственные действия», — приводятся в публикации его слова.
Шыхлински был задержан у посольства Азербайджана в Москве, передает RusNews.
Ранее Шыхлински обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщило издание Zerkalo.Az. Шыхлински в своем обращении указал, что "никогда не терял связь с родиной — Азербайджаном", по его инициативе в городах Баку, а также в Газахском и Гахском районах были открыты предприятия и объекты общественного питания, которые продолжают функционировать. Также он "никогда не отказывался от гражданства Азербайджана и в настоящее время является гражданином как Азербайджана, так и России".
По его словам, именно он вместе с его сыном пострадали в инциденте с силовиками вблизи “Baku Plaza” в городе Екатеринбурге. "Сотрудники Федеральной службы безопасности России внезапно напали на автомобиль, в котором находились я и мой сын Мутвалы Шыхлински. Автомобилем управлял мой сын. Нас подвергли грубому и бесчеловечному обращению, насильно вытащили из машины, повалили на землю, подвергли психологическому и физическому давлению, использовали оскорбительные выражения. <...> Сотрудники сообщили нам, что причиной такого обращения является политическая напряжённость между Азербайджаном и Россией в последнее время. Всё это является ярким примером предвзятого и политически мотивированного отношения к нам. Хочу отметить, что и я, и мой сын обладаем статусом адвоката и никогда не совершали противоправных действий После произошедшего, в связи с серьёзной угрозой безопасности мне и моей семье, я был вынужден искать убежище в гостевом доме посольства Азербайджана в Москве", - говорится в обращении.
Он попросил президента Азербайджана "взять под контроль дело, связанное с необоснованным и незаконным уголовным преследованием его и его сына" и обеспечить поддержку соответствующих государственных структур Азербайджана", говорится в публикации от 1 августа.
Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".
Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".
30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.
У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.
Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".
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