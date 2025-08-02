Источники сообщили о задержании Шахина Шыхлински

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Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахина Шыхлински объявили в розыск.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Силовики задержали лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщило URA.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Шыхлински действительно был доставлен в Екатеринбург. Сейчас с ним проводят следственные действия», — приводятся в публикации его слова.

Шыхлински был задержан у посольства Азербайджана в Москве, передает RusNews.

Ранее Шыхлински обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщило издание Zerkalo.Az. Шыхлински в своем обращении указал, что "никогда не терял связь с родиной — Азербайджаном", по его инициативе в городах Баку, а также в Газахском и Гахском районах были открыты предприятия и объекты общественного питания, которые продолжают функционировать. Также он "никогда не отказывался от гражданства Азербайджана и в настоящее время является гражданином как Азербайджана, так и России".