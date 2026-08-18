Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за угроз в российских медиа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана в связи с прозвучавшими в российских СМИ заявлениями и угрозами в адрес страны и ее руководства. В Баку выразили российской стороне решительный протест и потребовали принять безотлагательные меры для прекращения провокационной риторики и призывов к насилию.

Как информировал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российских медиаэкспертов Ивана Князева, Алексея Чадаева и Семёна Уралова, обвинив их в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, терроризму и разжиганию национальной ненависти. Все трое объявлены в розыск и заочно арестованы.

Дело связано с двумя выпусками программы "Чистота понимания", опубликованными на YouTube-канале Семёна Уралова 14 июля и 13 августа 2026 года. В июльской программе "участники передач обсуждали применение насилия в отношении Азербайджана", а в августовском выпуске, в частности, говорили "об удержании людей под угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации", пояснила Генпрокуратура Азербайджана. Подкаст "Чистота понимания" – авторский проект технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев. Видео передачи публикуются с октября 2024 года на YouTube-канале.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов 18 августа был вызван в МИД республики, где до сведения российской стороны была доведена серьезная обеспокоенность и решительный протест Баку "в связи с прозвучавшими в последнее время в медийном и информационном пространстве России провокационными, оскорбительными заявлениями и угрозами в адрес Азербайджана, азербайджанского народа и руководства государства", сказано в сообщении МИД Азербайджана, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В частности министерство указало, что внимание было акцентировано на высказываниях 13 августа в передаче, вышедшей в эфир в рамках проекта "Чистота понимания" на YouTube-канале Семёна Уралова.

Эфир от 14 июля 2026 года в проекте "Чистота понимания" был посвящен заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме – в частности, его словам о поддержке суверенитета Украины и критике колониального прошлого. Участники программы обсуждали возможные сценарии дестабилизации и территориального раздела Азербайджана. В выпуске от 13 августа риторика участников, по данным азербайджанской прокуратуры, содержала призывы к насилию в отношении представителей азербайджанского руководства.

"Наряду с этим было указано на абсурдные заявления, прозвучавшие 7 августа в программе радиостанции Sputnik относительно якобы включения руководства Азербайджана в российский "список террористов и экстремистов", а также повторное распространение оскорбительных материалов и провокационных высказываний в адрес руководства Азербайджана – 9 августа на платформе YouTube и 16 августа на телеканале "Спас", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что "обсуждение возможностей вмешательства во внутриполитические процессы азербайджанского государства, равно как и призывы к применению физического насилия в отношении азербайджанского народа и руководства страны, является абсолютно недопустимым".

Послу также заявили, что, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны прекратить подобную деятельность и обсуждение данного вопроса на различных политических уровнях, продолжение аналогичной риторики во все более жесткой форме вызывает серьезную обеспокоенность у Баку.

В ходе встречи до сведения российской стороны было вновь доведено ожидание Баку "относительно принятия безотлагательных и действенных мер по прекращению провокационной риторики, угроз и призывов к насилию в отношении Азербайджана в информационном и медийном пространстве России".

Начало заочного уголовного преследования российских пропагандистов и вызов посла РФ с выражением протеста показывает, что Азербайджан будет жестко реагировать на любые агрессивные информационные выпады против страны и ее руководства, отметил политический обозреватель Тофиг Тюркель.

"Новые атаки на Баку главным образом связаны с развитием сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, точнее являются болезненной реакцией на это. Поэтому Азербайджан одновременно дает понять, что не позволит третьим сторонам оказывать давление на страну в связи с ее независимой внешней политикой", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 18 августа стало известно, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов депортирован из России в Азербайджан. Ранее Гасанов пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года генпрокурор Азербайджана возбудил уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) России, доктора юридических наук Михаила Александрова за призывы к развязыванию агрессивной войны, угрозы терактов и возбуждение национальной ненависти. Основанием для возбуждения дела стало интервью, в котором Александров призвал "обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана". После этих слов он был уволен из МГИМО.