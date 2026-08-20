Акции противников "Грузинской мечты" продолжаются в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 631-й день подряд. Узник совести Звиад Цецхладзе заявил о систематическом жестоком обращении с заключенными в тюрьмах.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа, в 630-й день протестов, активисты в Тбилиси собрались у здания парламента и у здания горсовета. Осужденная по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси Нана Сандер сообщила об ограничении телефонных звонков.

Активисты с флагами Грузии, Евросоюза и США собрались сегодня у здания парламента на проспекте Руставели в 631-й вечер подряд. Участники акции выступили с неизменными требованиями: освободить всех политзаключенных, отменить репрессивные законы, вернуть Грузию на евроатлантический курс и провести свободные выборы, передает Publika.

Акция проходила в спокойной обстановке, демонстранты мирно общались друг с другом на тротуаре и под стенами парламента. В собрании участвовали не менее 100 человек, следует из видеозаписей, опубликованных в Facebook* пользователями Giorgi Jibla и Николоз Ткемаладзе.

Специальная пенитенциарная служба Грузии сегодня прокомментировала информацию об ограничении прав политзаключенной Наны Сандер, назвав данные активистов “не соответствующими действительности”. По информации ведомства, в закрытой части женского учреждения №5 заключенным предоставляют 75 минут телефонных разговоров в месяц и Сандер уже исчерпала положенный ей лимит телефонных разговоров на август, информирует Tbilisi_life.

Лидер студенческого движения Dafioni, политзаключенный Звиад Цецхладзе, в очередном письме из тюрьмы заявил о систематическом бесчеловечном обращении, которому подвергаются осужденные в тюрьмах. По словам активиста, “система абсолютно дегуманизирована, ориентирована на преднамеренное сломление и уничтожение людей”.

“Нас было пятеро в камере, рассчитанной на четырех человек, когда 19 августа к нам доставили шестого заключенного в крайне тяжелом состоянии. Мужчину со сломанной ногой сначала перенесли без костылей. Мужчина запрыгнул в нашу камеру на одной ноге, потому что другая его нога обмотана гипсом, и ему запрещено опираться на нее в течение следующих полутора месяцев. Хотя мы предоставили ему нижнюю кровать и сделали все, что могли, с учетом наших ограниченных ресурсов, мы не можем обеспечить ему медицинскую помощь. Человек испытывает физические трудности, не может самостоятельно мыться и пользоваться туалетом”, - написал, в частности, Цецхладзе.

Он добавил, что травмированному заключенному спустя несколько часов “дали пустую подушку и матрас” без постельного белья, так как в корпусе “физически меньше постельного белья, чем заключенных”.

“Наряду со всем этим, человек был помещен в тюрьму с тяжелой психологической травмой. Оказалось, что в следственном изоляторе его травмированную ногу вообще не перевязывали, и он провел в таком состоянии несколько дней. Ногу перевязали только после перевода в тюрьму, и несколько дней его держали на карантине в ужасных условиях: на стенах повсюду тараканы, в камере лужи от дождя, повреждена канализационная труба, ужасный запах, ползают крысы. Физически невозможно найти чистое место, чтобы присесть”, - приводит письмо активиста Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".