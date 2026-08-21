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13:45, 21 августа 2026

Пшеница и ячмень из России направлены в Армению через Азербайджан

Вагоны с зерном. Фото://www.facebook.com/www.media.az принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

11 вагонов пшеницы и 4 вагона ячменя доставят в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа 26 вагонов с 1 820 тоннами российской пшеницы отправлены транзитом через Азербайджан в Армению.

Из России в Армению транзитом через Азербайджан отправят очередную партию пшеницы. Пшеница общим весом 1 108 тонн погружена в 11 вагонов, а ячмень весом 273 тонны - в 4 вагона, сообщает Report.

Груз отправят со станции Биляджери ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк Кесик.

До сих пор транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 47 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

Кроме того, из Азербайджана в Армению на сегодняшний день экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

ак писал "Кавказский узел", приостановка работы двух зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики. Цены на пшеницу неуклонно падают, подчеркнули сельхозпроизводители. Группа компаний "Дело", владеющая третьим зерновым терминалом КСК в порту Новороссийска, 13 августа объявила о приостановке его операционной деятельности из соображений безопасности. 

Напомним, что в октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. Власти Армении заявили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующих укреплению мира между Ереваном и Баку.Поставка зерна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, полагают бакинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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