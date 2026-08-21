Чалабян освобожден в зале суда

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Координатор национально-гражданского объединения «Айакве» Аветик Чалабян, обвиняемый в подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательного права, освобожден в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", суд на два месяца арестовал координатора движения "Айакве" Аветика Чалабяна по делу о подготовке к воспрепятствованию осуществлению избирательного права. В частности, речь идет о визите за рубеж и встрече с представителями бизнеса, чтобы граждане Армении приехали проголосовать за партию Карапетяна. Дело Чалабяна полностью вписывается в логику репрессий, заявили в движении.

Координатора национально-гражданского объединения «Айакве» Аветика Чалабяна освободили из-под стражи в зале суда.



Судья решил, что оснований для продления ареста Чалабяна нет. Более того, он постановил, что необходимость в применении какой-либо иной меры пресечения также отсутствует, пишет "Новости Армении".

Государственный обвинитель просил продлить арест Чалабяна еще на два месяца, тогда как защита ходатайствовала о его освобождении.

Защитник Чалабяна ранее заявил, что содержание под стражей при его нынешнем состоянии здоровья «похоже на необоснованное наказание», пишет Armenia Today.