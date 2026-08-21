Снят запрет на общение Арегназ Манукян с близкими родственниками

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Апелляционный суд в Ереване разрешил общение члена партии "Мать Армения" Арегназ Манукян с близкими родственниками.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля была арестована на два месяца кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" и член правления партии "Мать Армения" Арегназ Манукян.

12 июня сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока "Армения" и кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Ее допросили по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии "Мать Армения" и кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Андраник Теванян. 9 июля Следственный комитет Армении заявил, что Арегназ Манукян задержана для последующей отправки в суд.

Снят запрет на общение члена партии "Мать Армения" Арегназ Манукян с близкими родственниками. Об этом написала на своей странице в Facebook* адвокат политика Татевик Согоян.

"Как я ожидала, решением Апелляционного суда снят запрет на общение Арегназ Манукян с близкими родственниками. По остальной части арест остался без изменений", говорится в сообщении адвоката.

Власти Армении считают недопустимым применение избыточных мер и перегибов при проведении следственных действий. Об этом на брифинге 20 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос об аресте оппозиционного политика Арегназ Манукян и ограничениях на свидания с ее 14-летней дочерью, информирует издание News.am.

Журналист напомнила Пашиняну его прошлые заявления времён оппозиционной деятельности, когда он критиковал предыдущие власти за запреты на свидания арестованных лиц с их детьми, и поинтересовалась, почему подобные эпизоды повторяются сейчас.

"Я не владею всеми подробностями конкретно этих случаев, возможно, пресса об этом писала. Но я выразил чёткую позицию и дал посыл, что не нужно впадать в крайности и перегибы. Так что я разделяю логику вашего вопроса", - заверил Пашинян.

Напомним, что 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей. "Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".