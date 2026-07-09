Задержана член партии «Процветающая Армения» Арекназ Манукян

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Следственный комитет Армении заявил, что Арегназ Манукян задержана для последующей отправки в суд.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока "Армения" и кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Ее допросили в Следкоме по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии "Мать Армения" и кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Андраник Теванян.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Силовики задержали бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян, сообщил руководитель фракции «Мать Армения» в Совете старейшин Еревана Манук Сукиасян написал на своей странице в Facebook*.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

В рамках уголовного производства Манукян была задержана для доставки в суд, сообщило издание News.am со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Сама Арегназ Манукян ранее сегодня на своей странице в Facebook* опубликовала видео, в котором требовала от правоохранителей представиться и объяснить, почему они вошли в её квартиру.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".