×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:07, 9 июля 2026

Задержана член партии «Процветающая Армения» Арекназ Манукян

Арекназ Манукян. Фото: https://www.pastinfo.am/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении заявил, что Арегназ Манукян задержана для последующей отправки в суд. 

Как писал "Кавказский узел", 12 июня сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока "Армения" и кандидата в депутаты от партии "Процветающая Армения" Арегназ Манукян. Ее допросили в Следкоме по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии "Мать Армения" и кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Андраник Теванян.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Силовики задержали бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян, сообщил руководитель фракции «Мать Армения» в Совете старейшин Еревана Манук Сукиасян написал на своей странице в Facebook*.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

В рамках уголовного производства Манукян была задержана для доставки в суд, сообщило издание News.am со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Сама  Арегназ Манукян ранее сегодня на своей странице в Facebook* опубликовала видео, в котором требовала от правоохранителей представиться и объяснить, почему они вошли в её квартиру.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
10:05, 9 июля 2026
Танкеры в Таганрогском заливе подверглись атаке БПЛА вторую ночь подряд
05:10, 9 июля 2026
Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине
23:58, 8 июля 2026
Участник шахтерских протестов в Чиатуре осужден за оскорбление судьи
22:04, 8 июля 2026
3
 Кадыров подал документы на участие в выборах главы Чечни
20:28, 8 июля 2026
Супруга Варданяна попросила Пашиняна помочь в посещении заключенных в Баку
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
Все события дня
Новости
Женщина в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:16, 9 июля 2026
Жительница Дагестана получила срок за причастность к боевикам в Сирии
Смартфон и банковская карта. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:17, 9 июля 2026
Житель Дагестана осужден за финансирование запрещенной организации
АЗС в Махачкале. Стоп-кадр видео ГТРК "Дагестан" от 30.06.26, https://t.me/RGVKDAGESTAN/45140.
23:05, 8 июля 2026
Сокращение очередей на АЗС в Махачкале не привело к снижению цен на топливо
Пляж "Оазис" в Дагестане. Скриншот видео https://xn--b1aelqbicbu8b.xn--p1ai/gde-otdohnut/oazis-na-beregu-kaspijskogo-morya-plyazh-v-mahachkale/
19:39, 8 июля 2026
Силовики усилили давление на предпринимателей с махачкалинского пляжа после обращения к Щукину
Сход оползня в Чародинском районе Дагестана. 8 июля 2026 г. Фото: администрация Чародинского района Дагестана
18:46, 8 июля 2026
Транспортное сообщение с 51 селом Дагестана прервано из-за обвалов и оползней
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
10:45, 9 июля 2026
Рубен Варданян
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:01, 8 июля 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:50, 8 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Адам Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ордена и медали Адама Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
10:45, 9 июля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Марата Камболова поддержали и выдвинули
Фото
18:27, 7 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Алиса Ганиева, «Салам тебе, Далгат!». Повесть, которая поменяла правила игры
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 июля 2026, 04:15
Алла Соболева обжаловала приговор по делу о вымогательстве у застройщика

Игбал Абилов. Фото https://www.facebook.com/scholarsatrisk/posts/sar-is-deeply-disappointed-to-share-the-igbal-abilov-a-scholar-of-history-and-et/1218651166937914/
08 июля 2026, 18:20
Защита Абилова добилась участия переводчика в рассмотрении исков к СМИ

Алина Джикаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 июля 2026, 14:31
Алина Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Продукция завода по производству извести в Гулли. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wCW37k63twU
08 июля 2026, 07:38
Жители Гулли обратились к Щукину с жалобой на завод по производству извести

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше