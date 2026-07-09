Эвакуация понадобилась жителям хутора на Ставрополье после налета БПЛА
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Пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Ставропольского края произошел в результате атаки дронов.
Как писал "Кавказский узел", 20 мая в связи с атакой беспилотников власти объявили об отмене занятий в школах Невинномысска. Это решение было принято в связи со вторым за тот день налете на промышленную зону Невинномысска.
Пожар на предприятии после атаки БПЛА в хуторе Вязники в Ставропольском крае усилился. Принято решение перевести жителей близлежащей улицы в пункты временного размещения. "Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения", - написал губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Отметим, что ранее чиновник сообщал, что пострадавших и «рисков распространения огня на жилые дома» нет.
Атака дронов произошла также в Ставрополе. Власти заявили о «падении обломков беспилотника в районе улицы Коломийцева». Жертв и разрушений нет, добавил губернатор.
Запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.
При этом Минобороны России заявили о том, что с 20 мск 8 июля до 07 мск 9 июля были сбиты 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В частности, налеты произошли над территориями Ростовской областей и Краснодарского края, говорится в телеграм-канале ведомства. Об атаке в Ставропольском крае Минобороны не сообщило.
Как писал "Кавказский узел", 19 марта при атаке беспилотника в Ставропольском крае пострадала жительница села Кочубеевского. По данным властей, сбитый дрон упал на крышу дома.
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