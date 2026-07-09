Житель Ставрополя заподозрен в создании ячейки "Граждане СССР"*

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Уголовное дело возбуждено в отношении 62-летнего жителя Ставрополя, которого силовики заподозрили в организации местного отделения запрещенной в России экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", Советский районный суд Махачкалы вынес приговор местной активистке Ларисе Бочиевой и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы по обвинению в создании ячейки экстремистской организации "Граждане СССР"*. В деле об экстремизме против Бочиевой отсутствует состав преступления, приговор будет обжалован, заявила адвокат.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, будучи главой некоммерческого общественного объединения, размещал в интернете видеоролики с призывами к людям отказаться от исполнения гражданских обязательств, сообщила 8 июля пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

Он подозревается в создании организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей 1 .

Ведомство добавило, что в настоящее время по уголовному делу допрошены свидетели, назначена лингвистическая судебная экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимых доказательств.

Следственный комитет уточнил, что речь идет о запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"*, информирует "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в середине марта Волжский городской суд Волгоградской области вынес решение о запрете "Комитета безопасности России" (КОБРа)* - объединения местных жителей, отрицающих распад СССР.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.