20:05, 18 марта 2026

Суд в Волжском признал экстремистским "Комитет безопасности России"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волжский городской суд Волгоградской области вынес решение о запрете "Комитета безопасности России" (КОБРа)*-объединения местных жителей, отрицающих распад СССР.

Как писал "Кавказский узел", 17 января 2024 года Волгоградский областной суд начал рассмотрение апелляции пенсионеров Александра Гайворонского, Сергея Дорофеева и Леонида Лаврентьева, которых Волжский городской суд приговорил к трем годам заключения по делу об экстремизме. Члены Волжского отделения "Комитета безопасности России"* на рассмотрении апелляции заявили о подтасовке показаний, давлении следствия и фальсификации дела, а также пожаловались на неоказание медпомощи в СИЗО. В конце января 2024 года Волгоградский областной суд оставил в силе приговор трем пенсионерам.

29 июня 2022 года ФСБ рапортовала о задержании в Волгоградской области нескольких местных жителей, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях подготовку к захвату власти. По версии следствия, они организовали на территории региона экстремистское сообщество, основной целью которого было изменение конституционного строя России с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей. Задержанные силовиками по делу об экстремизме являются сторонниками идеи о возрождении СССР. В регионе они ранее никак себя не проявляли, а их идеи не пользовались поддержкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области обратилось в Волжский городской суд с административным исковым заявлением к Волгоградскому региональному отделению всероссийского общественного объединения "Комитет безопасности России" (КОБРа)* о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории Волгоградской области, сообщила сегодня пресс-служба Волгоградского областного суда.

По версии суда, в период с конца августа 2021 года по 27 июля 2022 года Шнайдер, Гайворонский, Лаврентьев и Дорофеев участвовали совместно в деятельности организованного Шнайдером на территории Волгоградской области экстремистского сообщества - Волгоградского регионального отделения КОБРа*. Целью оганизации, по мнению суда, была смена власти в Российской Федерации путем восстановления СССР насильственными методами, в том числе ведением с применением оружия боевых действий, вооруженного сопротивления властям Российской Федерации, а также совершением насильственных действий в отношении представителей власти.

При этом, 29 сентября 2023 года приговором Волжского городского суда Волгоградской области Гайворонский, Дорофеев и Лаврентьев были признаны виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества. 14 декабря того же года суд признал Шнайдера также виновным в организации экстремистского сообщества.

Суд установил, что названные приговоры являются достаточными для признания деятельности Волгоградского регионального отделения КОБРа* экстремистской, в связи с чем, требования заявленные истцом, признаны обоснованными.

"Решением Волжского городского суда Волгоградской области от 18 марта 2026 года исковые требования Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении суда.

"Их обвиняют в создании преступной группы, но при этом в материалах дела содержится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (о создании преступной группы), то есть и там содержится информация о том, что они не планировали совершать никаких преступлений террористического характера", - заявил адвокат Лаврентьева Василий Овчинников изданию "Коммерсант".

Адвокат также уточнил, что никакого оружия или легковоспламеняющихся смесей у фигурантов во время обысков не нашли. Ранее региональное УФСБ публиковало запись, на которой были запечатлены вещдоки-протоколы заседаний КоБРы* и другие документы реготделения организации. По словам Василия Овчинникова, сотрудники службы и сами сделали заключение об отсутствии у подсудимых возможности захватить что-либо насильственным путем с применением оружия ввиду отсутствия оного.

Овчинников сравнил КоБРу* с организацией "СССР" ("Союз славянских сил Руси")*, где людям выдавали "советские паспорта". Участники за небольшую плату могли приобрести "звания" и "документы" - например, удостоверения членов комитета. Адвокат уточнил, что комитет также занимался некой помощью гражданам, в том числе оказывал правовые консультации, информировало издание.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

