Здание Волгоградского областного суда. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

30 января 2024, 17:52

Утвержден приговор пенсионерам из Волжского по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор трем пенсионерам, членам Волжского отделения "Комитета безопасности России", осужденным на три года лишения свободы каждый по делу об участии в экстремистском сообществе.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Волгоградский областной суд начал рассмотрение апелляции пенсионеров Александра Гайворонского, Сергея Дорофеева и Леонида Лаврентьева, которых Волжский городской суд приговорил к трем годам заключения по делу об экстремизме. Члены Волжского отделения "Комитета безопасности России" на рассмотрении апелляции заявили о подтасовке показаний, давлении следствия и фальсификации дела, а также пожаловались на неоказание медпомощи в СИЗО.

29 июня 2022 года ФСБ рапортовала о задержании в Волгоградской области нескольких местных жителей, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях подготовку к захвату власти. По версии следствия, они организовали на территории региона экстремистское сообщество, основной целью которого было изменение конституционного строя России с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей. Задержанные силовиками по делу об экстремизме являются сторонниками идеи о возрождении СССР. В регионе они ранее никак себя не проявляли, а их идеи не пользовались поддержкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Волгоградский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении трех жителей Волгоградской области, осуждённых за участие в экстремистском сообществе и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.1, часть 1 статьи 280 УК РФ).

По версии следствия и суда, осуждённые совместно участвовали в деятельности организованного иным лицом на территории Волгоградской области экстремистского сообщества.  "Целью их деятельности являлось изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ путём восстановления СССР насильственными методами, в том числе ведением с применением оружия боевых действий, вооруженного сопротивления властям РФ, совершением насильственных действий в отношении представителей власти. Кроме того, один из подсудимых публично склонял иных лиц к участию в деятельности экстремистского сообщества, к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и вооруженному противостоянию представителям власти Российской Федерации", - говорится в сообщение объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Суд, изучив материалы дела, оставил приговор Волжского городского суда без изменения, указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как следует из карточки дела на сайте суда, сегодня рассматривалось дело Гайворонского, Дорофеева и Лаврентьева. "Судебный акт оставлен без изменения", - указано в картотеке. Решение суда, по данным на 17.50 мск, на сайте не опубликовано.

Как следует из информации на сайте Всероссийской общественной организации (без образования юридического лица), Комитет безопасности России "КОБРа" является "социально значимым объединением, способствующим консолидации российского общества и укреплению единства и целостности Российского государства", создан "с целью взаимодействия с органами государственной власти" "в обеспечении целостности и безопасности России".

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Примечание:

"Судебная экспертиза не нашла экстремизма в песне группы "Порнофильмы", "Активисты в Волгограде сочли акцией устрашения дело о телефонном терроризме", "Адвокат заявила о давлении на активиста в волгоградской колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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