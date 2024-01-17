Пенсионеры из волжского отделения "Кобры" заявили о фальсификации дела

17 января 2024, 01:33

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Осужденные за экстремизм члены Волжского отделения "Комитета безопасности России" на рассмотрении апелляции заявили о подтасовке показаний, давлении следствия и фальсификации дела, а также пожаловались на неоказание медпомощи в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня 2022 года ФСБ рапортовала о задержании в Волгоградской области нескольких местных жителей, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию и обсуждали на собраниях подготовку к захвату власти. По версии следствия, они организовали на территории региона экстремистское сообщество, основной целью которого было изменение конституционного строя России с применением оружия и легковоспламеняющихся смесей. Задержанные силовиками по делу об экстремизме являются сторонниками идеи о возрождении СССР. В регионе они ранее никак себя не проявляли, а их идеи не пользовались поддержкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

16 января в Волгоградском областном суде началось рассмотрение апелляционных заявлений трех членов Волжского отделения организации "Комитет безопасности России" ("Кобра"), осужденных Волжским городским судом на три года лишения свободы. Александр Гайворонский осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ) и участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ), а Сергей Дорофеев и Леонид Лаврентьев - только за участие в экстремистском сообществе. До начала процесса корреспондент "Кавказского узла" узнал у адвокатов предысторию тяжб. Адвокат Василий Овчинников сообщил, что 29 сентября 2023 года все трое членов организации "Кобра" были приговорены Волжским городским судом к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за экстремизм. В октябре адвокаты осужденных подали в областной суд апелляции, обжалуя решение суда первой инстанции. Признавший вину Александр Гайворонский просит суд о смягчении приговора, остальные – об оправдании и освобождении их из-под стражи в зале суда.

На заседании суда присутствовали сотрудница областной прокуратуры Никифорова, адвокаты истцов Григорий Кочерьян, Василий Овчинников, Николай Шаповалов и журналисты. Осужденные - сотрудник пожарной части, волонтер благотворительной организации Александр Гайворонский, военный пенсионер, пчеловод Сергей Дорофеев и инженер Волжского подшипникового завода Леонид Лаврентьев участвовали в процессе посредством видеоконференцсвязи. В Волжский городской суд их доставили под конвоем из Ленинска, из СИЗО-5. Родственников и друзей подсудимых в суде не было. Заседала коллегия судей. Председательствовала судья Жанна Коновалова. В начале заседания судья зачитала ходатайство корреспондента "Кавказского узла" о проведении фото- и видеосъемки во время процесса, но суд запретил съемку, сославшись на мнение прокурора.

Все подсудимые рассказали в суде, что имеют высшее образование. Женаты, имеют детей. 69-летний ветеран вооруженных сил, награжденный медалями и орденами Сергей Дорофеев сообщил, что живет в Волжском, занимается пчеловодством. Он стал жаловаться на администрацию СИЗО-5. С момента его ареста – 27 июня 2022 года – пенсионер находится в одиночной камере. Ему отказывают в возможности общаться по телефону с родственниками. Дорофеев страдает десятью хроническими заболеваниями (в том числе сердечными). О проблемах со здоровьем заявил и Леонид Лаврентьев – у него отнимается рука. Оба арестанта заявили, что их многочисленные просьбы о медицинской помощи "игнорируются" руководством СИЗО-5. Во время выступления Дорофеев эмоционально высказывал свои политические взгляды. Он заявлял, что считает себя гражданином СССР, что он не доверяет областному суду, что он был арестован за борьбу с коррупцией.

"Я являюсь высшей ценностью по Конституции РФ. Это был не суд, а судилище над нами. Я хочу дать заявления по политическим вопросам", - сказал Дорофеев.

Судья Коновалова прервала его выступление, потребовав соблюдать дисциплину. Адвокат Дорофеева извинился перед судом. Он пояснил, что столь эмоциональное выступление его подзащитного связано с хроническим герпесом, который не лечится в изоляторе, и плохим слухом.

Обсуждая апелляционные заявления, истцы постоянно переходили к высказываниям своих позиций по поводу "несправедливости и незаконности" решения суда первой инстанции. Так, во время своего выступления Леонид Лаврентьев заявил о том, что показания нескольких свидетелей обвинения, данные ими летом 2022 года, являются ложными и противоречивыми. Они оговорили осужденных, в частности, заявляли о том, что на собраниях Волжского отделения организации "Кобра" звучали призывы к свержению власти. Но тот свидетель, который указывал на то, что подобных призывов там не было, на судебное заседание приглашен не был. По мнению Лаврентьева, его незаконно укрывали от суда. "Он (свидетель) показал, что с нами нигде не собирался, никаких согласий не давал, призывов не слышал. Показания же Шнайдера (главного свидетеля обвинения) в пух и прах разбил. Поэтому его спрятали (от суда)", - заявил Лаврентьев.

Как следует из информации на сайте Всероссийской общественной организации (без образования юридического лица) Комитет безопасности России "КОБРа" является "социально значимым объединением, способствующим консолидации российского общества и укреплению единства и целостности Российского государства", создан "с целью взаимодействия с органами государственной власти" "в обеспечении целостности и безопасности России".

Лаврентьев перечислил "основные моменты" в показаниях обвинявших его свидетелей (назвал фамилии четырех свидетелей). По их сведениям, Лаврентьев призывал нападать на работников ДПС, отнимать у них табельное оружие. Они сообщали следствию, что на собраниях "Кобры" в Волжском в присутствии новичков члены правления призывали убивать росгвардейцев, вооруженным путем захватывать госучреждения, обещали, что члены правления займут "ключевые посты в Волгоградской области" и станут "принимать важные политические решения, "вплоть до отделения Волгоградской области от России". "Хочу сказать, что с письменными доказательствами эти заявления не согласуются (назвал листы дела). В нашем офисе (региональной организации "Кобра") силовики скрытно установили камеры, видеозаписи с которых не содержат ничего подобного (экстремистских призывов и высказываний)", - сказал Лаврентьев.

По его словам, у оговоривших их свидетелей были поводы для ложных доносов. Это, по словам выступавшего, было связано с конфликтами, которые возникли между ним и свидетелями, когда те были членами "Кобры". Так, одну из свидетелей изгнали из организации "со скандалом". На второго подавали заявления в полицию за провокационные экстремистские призывы "выслеживать (чиновников и государственных деятелей) и устраивать на них диверсии". "Другие свидетели обвинения (перечислил восемь фамилий) не подтверждают, что были такие (экстремистские) призывы. Пенсионерка у нас вела протоколы всех наших собраний. Она заявила, что не было (экстремистских) призывов", - пояснил Лаврентьев.

Затем Лаврентьев заявил, что следователь, который вел их дело, "попрал право на защиту", ввел в заблуждение судью при избрании меры пресечения. "Он ей сообщил, что я собирался нападать на воинские части, поджигать машины полицейских и вывести Волгоградскую область из состава РФ, что меня надо обязательно содержать только под стражей. За день до этого срочно были состряпаны два необоснованных рапорта на эту тему. По сей день я нахожусь в застенках", - рассказал Лаврентьев.

Также, по его словам, член региональной организации "Кобра" Шнайдер, который в обмен на право выезда из страны под давлением согласился, "не глядя", подписать все бумаги, предъявленные ему следствием.

Леонид Лаврентьев также рассказал, что 29 мая 2023 года некий подполковник полиции произвел допрос троих фигурантов дела на полиграфе. Он обещал им, что результаты исследования поступят в суд. "Ничего не пришло. Писал жалобу прокурору области и начальнику ГУВД, просил разобраться, куда делись данные полиграфа. Они ответили – не было в тот день допросов на полиграфе", – рассказал он в суде. Лаврентьев уверен, что если бы "полиграф подтвердил вину", его результат передали бы в суд.

Подобные заявления в эмоциональной форме делал и податель апелляции Сергей Дорофеев. Он говорил о том, что Шнайдер сделал "самооговор" и оговорил других членов организации, что Шнайдер не был свидетелем или потерпевшим по делу, а проходил как обвиняемый, поэтому не мог давать показания в суде, поэтому его и отправили в Германию до суда. Дорофеев указал суду на то, что экспертиза следствием была проведена незаконно – не в государственной лицензионной организации, а в частной – в ООО "Саратовское экспертное бюро". "А это нарушение закона", – заключил выступавший. После пререканий с судьей Дорофеев был отстранен от участия в заседании до окончания прений.

Гайворонский сообщил суду, что участвовал в собраниях организации "Кобра" лишь единожды – 12 декабря 2021 года. Затем его деятельность в организации имела пассивный характер. Он заявил, что его осудили "за болтовню", а не за деяния. Он сообщил о бедственном положении его семьи, в которой он был единственным кормильцем. К делу были приобщены справки из Ольховского центра социального обслуживания населения и из службы трудоустройства. Они указывали на то, что долгое время супруга Гайворонского была безработной и лишь недавно устроилась на малооплачиваемою должность.

В ходе прений сотрудница областной прокуратуры признала приговор суда первой инстанции законным и правосудным и попросила коллегию судей оставить его без изменений, а апелляционные жалобы истцов без удовлетворения. Судья Коновалова объявила перерыв в процессе. Последнее слово подсудимые произнесут 30 января.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с этим делом, сообщил корреспонденту, что по части 1 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" предусмотрено наказание до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Наказание же, предусмотренное частью 2 статьи 282.1. УК РФ "Участие в экстремистском сообществе" - лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

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