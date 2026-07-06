Россиянин осужден в Ставрополе за сотрудничество с украинской разведкой

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Ставропольский краевой суд признал 34-летнего гражданина России виновным в госизмене и приговорил его к к 18 годам заключения.

Статья о государственной измене (275 УК РФ), которую вменяли подсудимому К., предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, в 2025 году мужчина находился на территории Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество с местными спецслужбами. Его задачей была организация диверсий против объектов критической и военной инфраструктуры на территории России. Прибыв с заданием в Ставропольский край, он был задержан правоохранителями, сообщила пресс-служба суда.

По версии прокуратуры, подсудимый был завербован в Киеве, а мотивом его сотрудничества с украинской разведкой стали “неприязнь к действующей власти” и несогласие с военной операцией. В суде мужчина вину признал, говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил обвиняемому 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, имя фигуранта не раскрыто ни в официальных сообщениях, ни в картотеке суда. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ 4 июля отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб. На распространенной силовиками видеозаписи знакомый опознал Максима Овчинникова, которого несколько месяцев искали родственники после "карусельных арестов".

В конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 города Краснодара.