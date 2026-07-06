×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:27, 6 июля 2026

Россиянин осужден в Ставрополе за сотрудничество с украинской разведкой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд признал 34-летнего гражданина России виновным в госизмене и приговорил его к к 18 годам заключения. 

Статья о государственной измене (275 УК РФ), которую вменяли подсудимому К., предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, в 2025 году мужчина находился на территории Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество с местными спецслужбами. Его задачей была организация диверсий против объектов критической и военной инфраструктуры на территории России. Прибыв с заданием в Ставропольский край, он был задержан правоохранителями, сообщила пресс-служба суда. 

По версии прокуратуры, подсудимый был завербован в Киеве, а мотивом его сотрудничества с украинской разведкой стали “неприязнь к действующей власти” и несогласие с военной операцией. В суде мужчина вину признал, говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил обвиняемому 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, имя фигуранта не раскрыто ни в официальных сообщениях, ни в картотеке суда. Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ 4 июля отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб. На распространенной силовиками видеозаписи знакомый опознал Максима Овчинникова, которого несколько месяцев искали родственники после "карусельных арестов". 

В конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 города Краснодара.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
16:36, 6 июля 2026
Суд в Ереване постановил конфисковать у Сержа Саргсяна часть имущества
10:06, 6 июля 2026
Четверо бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
07:08, 6 июля 2026
Канатки на "Эльбрусе" приостановили работу
00:59, 6 июля 2026
Жители аварийного дома в Кабардино-Балкарии добились внимания к своим проблемам
22:57, 5 июля 2026
Два бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
16:57, 5 июля 2026
Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54, 14 июня 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Сотрудники силовых структур задерживают подозреваемого. 29 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/su_skr26/7686
19:10, 29 мая 2026
Уроженец Ставрополья получил срок по делу о финансировании ИГ*
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:50, 7 мая 2026
Режим беспилотной опасности объявлен в регионах ЮФО и СКФО
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
22:58, 4 мая 2026
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко
21:05, 4 мая 2026
Житель Ставрополья осужден по делу о террористической организации
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
14:59, 6 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Мурат Кумпилов. Фото: официальный сайт https://er.ru/
10:56, 6 июля 2026
Кумпилов Мурат Каральбиевич
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
10:23, 6 июля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Военнослужащий на фоне черкесского флага. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 июля 2026, 18:33
Признания геноцида черкесов потребовали от России участники конференции в Шуше

Рамзан Кадыров. Фото: https://chechen.er.ru/
06 июля 2026, 15:36
«Единая Россия» выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

Возле дома Гагика Царукяна во время обыска. 6 июля 2026 г. Скриншот видео https://am.sputniknews.ru/20260706/v-dome-i-na-obektakh-biznesmena-i-politika-gagika-tsarukyana-provodyatsya-obyski-103282028.html
06 июля 2026, 12:02
Силовики проводят обыски в доме Гагика Царукяна

Пикет в Ереване. Кадр видео RusNews – https://t.me/rusnews/84828
06 июля 2026, 08:07
Участники акции в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше