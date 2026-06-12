×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:40, 12 июня 2026

Силовики после обыска допросили кандидата в депутаты от "Процветающей Армении"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян. Ее допросили в Следкоме по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии «Мать Армения» и кандидат в депутаты от «Процветающей Армении» Андраник Теванян.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

Сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян, сообщила Armenia Today в ведомстве.

В СК отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о шпионаже и государственной измене, по которому ранее был арестован глава партии «Мать Армения» и кандидат в депутаты от «Процветающей Армении» Андраник Теванян.

Член "Процветающей Армении" Сона Агекян на своей странице в Facebook* сообщила, что после обысков Манукян вызвали в Следственный комитет на допрос, после допроса ее отпустили.

На своей странице в Facebook* Манукян транслировала в прямом эфире как силовики пришли с обыском.

Она  требовала показать ей решение суда, прежде чем врываться к ней в дом, сообщил блогер Мика Бадалян.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. “Процветающая Армения” в результате этого потеряла 213 голосов

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
11:40, 12 июня 2026
"Сильная Армения" усомнилась в 100 тысячах голосов партии "Гражданский договор"
Плакат "Сильной Армении" и подсчет голосов. Коллаж создан «Кавказским узлом». Фото "Кавказского Узла".
03:47, 12 июня 2026
"Сильная Армения" требует аннулировать результаты парламентских выборов
ЦИК Армении. Скриншот фото Armenia Today https://armeniatoday.am/politics-ru/1087229/.
01:50, 12 июня 2026
ЦИК Армении отменила результаты голосования на двух участках
Следственный комитет Армении. Фото: официальный сайт президента Республики Армения
18:57, 11 июня 2026
Арестованы два кандидата в депутаты от "Сильной Армении"
Овощи в магазине. Фото: Марии Журавлевой. "Юга.ру"
16:42, 11 июня 2026
Россельхознадзор расширил список запретов на ввоз из Армении на десятки видов товаров
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:27, 11 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
11 июня 2026, 18:17
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

Продукты из Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июня 2026, 14:45
Армения попросила рассмотреть обоснованность ограничений на ввоз товаров в Россию

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре. 11 июня 2026 г. Скриншот видео оперативного штаба Краснодарского края
11 июня 2026, 11:53
Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация

Артур Осипян. Фото: https://www.aysor.am/
11 июня 2026, 07:07
Артур Осипян освобожден под подписку о невыезде в Армении

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше