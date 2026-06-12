Силовики после обыска допросили кандидата в депутаты от "Процветающей Армении"

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Сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян. Ее допросили в Следкоме по делу о шпионаже и госизмене, по которому ранее был арестован глава партии «Мать Армения» и кандидат в депутаты от «Процветающей Армении» Андраник Теванян.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

"Процветающая Армения" и партия "Мать Армения" вместе принимали участие в парламентских выборах.

Сотрудники Следственного комитета Армении утром провели обыск в квартире бывшего депутата блока «Армения» и кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арегназ Манукян, сообщила Armenia Today в ведомстве.



В СК отметили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о шпионаже и государственной измене, по которому ранее был арестован глава партии «Мать Армения» и кандидат в депутаты от «Процветающей Армении» Андраник Теванян.



Член "Процветающей Армении" Сона Агекян на своей странице в Facebook* сообщила, что после обысков Манукян вызвали в Следственный комитет на допрос, после допроса ее отпустили.

На своей странице в Facebook* Манукян транслировала в прямом эфире как силовики пришли с обыском.

Она требовала показать ей решение суда, прежде чем врываться к ней в дом, сообщил блогер Мика Бадалян.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. “Процветающая Армения” в результате этого потеряла 213 голосов.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".