Мать Полюдовой попросила жителей Волгограда о помощи

01 апреля 2024, 20:56

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Кубанская активистка Дарья Полюдова, отбывающая срок по делу об экстремизме, этапирована в волгоградский следственный изолятор. Мать активистки попросила местных жителей помочь заказать продукты и товары первой необходимости для дочери.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января правозащитники заявили, что кубанская активистка Дарья Полюдова в кабардино-балкарской колонии подвергается давлению со стороны администрации и других заключенных, одна из которых избила Полюдову. Они объявили о сборе денег на адвокатскую помощь активистке.10 февраля мать активистки сообщила, что ей удалось посетить дочь в колонии в Кабардино-Балкарии. По ее словам, дочь остается в строгих условиях содержания.

Мать активистки Дарьи Полюдовой сообщила сегодня, что получила письмо от дочери. "Сегодня Даша прислала письмо из Волгоградского СИЗО № 1.Она находится пока там.Сколько будет здесь - неизвестно", - написала она.

По ее словам, она не смогла заказать продукты для дочери. "Я ей хотела заказать через интернет-магазин доставку,сказали транзитным нельзя,можно только прийти туда и там заказать в их магазине". Она попросила жителей Волгограда помочь в этом, так как Дарья не ест мясо. "Дают все мясное,что было свое,она съела", - говорится в сообщении. По ее словам, Дарье Полюдовой нужны масло сливочное, молоко и сгущенное молоко, шоколад, сигареты, майонез, сыр,печенье, туалетная бумага, спички, доширак грибной или гороховый, говорится на странице активистки в соцсети Facebook*, которую ведет ее мать.

Напомним, 19 октября 2023 года Верховный суд России отказался снизить девятилетний срок Дарье Полюдовой по делу о создании экстремистского сообщества и публичном оправдании терроризма. Сама активистка заявила, что доказательств создания ею экстремистского сообщества нет. Также она пожаловалась на препоны при переписке в колонии, холод и отсутствие лекарств.

В мае 2021 года суд в Москве приговорил Полюдову к шести годам заключения, посчитав, что она оправдывала деятельность чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, а также Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года открыл стрельбу возле здания ФСБ в Москве. Защита настаивала, что прямых призывов к терроризму у Полюдовой не было.

В декабре 2021 года стало известно, что против активистки возбуждено новое дело: по версии ФСБ, она создала движение с целью публично оправдывать терроризм и экстремизм. В декабре 2022 года суд приговорил Полюдову к девяти годам колонии.

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