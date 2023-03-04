Силовики сообщили об уголовном деле против "Мемориала"*

04 марта 2023, 19:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В отношении сотрудников общества "Мемориал" заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщили источники в силовых структурах. Уведомления об уголовном деле не было и таких претензий следователи не озвучивали, отреагировали на новость правозащитники из "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение ликвидировать "Международный Мемориал" и его региональные подразделения, 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда утвердила это решение, и оно вступило в силу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал", сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма") в отношении неустановленных сотрудников общества "Мемориал". Его расследует Тверской следственный отдел Главного следственного управления СК России по Москве", - сказал он.

По словам силовика, основанием стали подозрения в том, что "Мемориал" включал в списки репрессированных лиц людей, которые сотрудничали с немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны. "Следствие полагает, что ряд сотрудников "Мемориала" приравнивали коллаборационистов к жертвам политических репрессий и распространяли заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны с использованием средств массовой информации", - приводит его слова ТАСС.

Об уголовном деле сообщил сегодня также со ссылкой на свои источники анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". "Согласно имеющейся у редакции информации, 03.03.2023 в следственном отделе СК по Тверскому району возбудили уголовное дело по статье 354.1 в отношении "неустановленных сотрудников Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»", - говорится в публикации. На сайте управления СКР по Москве, по состоянию на 19.55 мск, нет информации об уголовном деле сотрудников "Мемориала".

Команда ликвидированного общества "Мемориал" прокомментировала информацию источников, подчеркнув, что узнала ее неофициально из телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ".

"Никаких официальных документов или запросов никто в "Мемориале" не получал. Нам неизвестно, насколько эта информация правдива. Что мы знаем точно — это что юрлицо того самого «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества ‘Мемориал’» было ликвидировано решением Верховного суда 28 февраля 2022 года — а 5 апреля того же года вычеркнуто из ЕГРЮЛ 1 . Так что устанавливать сотрудников действительно непросто — их нет!" – говорится в публикации в телеграм-канале "Общество Мемориал".

Там же приводятся слова бывшего председателя правления "Мемориала" Яна Рачинского. "Мне по-прежнему ничего не известно о какой бы то ни было проверке, тем более об уголовном деле. Несколько недель назад мне сообщили коллеги со ссылкой на телеграм-канал Baza, что где-то в СК проверяют мой пост в соцсетях 2021 года. Разумеется, все формулировки про "отрицание фактов" не имеют ничего общего с действительностью, не случайно в публикации нет ничего конкретного", - сказал правозащитник.

Напомним, в сентябре 2022 года суд по требованию прокуратуры арестовал офис ликвидированного "Международного Мемориала", пожертвованный другой организации. Правозащитники расценили это как попытку рейдерского захвата имущества. В октябре того же года суд признал недействительной сделку о передаче здания Научно-исследовательскому и просветительскому центру. 8 февраля апелляционная инстанция оставила в силе решение о передаче государству здания ликвидированного "Международного Мемориала". Итог суда показал истинное отношение государства к жертвам политических репрессий, констатировал тогда Ян Рачинский.

Кто выступал в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация включена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.