Олег Орлов. Фото: Анна Артемьева, "Новая Газета" https://ru.wikipedia.org

21 марта 2023, 17:17

Силовики возбудили дело о дискредитации армии против Олега Орлова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело о повторной дискредитации российской армии возбуждено против сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, задержанного сегодня по делу о реабилитации нацизма.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда  "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны сегодня после обысков по делу о реалибитации нацизма.  4 марта стало известно, что в отношении сотрудников общества "Мемориала"* заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Уведомления об уголовном деле не было, и таких претензий следователи не озвучивали, заявили в "Мемориале"*. 7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

 6 марта 2022 года силовики в Москве задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. 28 марта 2022 года суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей за нарушение порядка пикетирования. Также Орлова задержали 20 марта 2022 года  на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта 2022 года суд приговорил Орлова к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, правозащитник не согласился с трактовкой своих действий. 10 апреля 2022 года  силовики задержали Орлова на Красной площади, он вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать правду и не молчать.  17 апреля 2022 года Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей.  29 апреля 2022 года на Красной площади во время пикетов были задержаны правозащитник Олег Орлов , и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"* Ирина Галкова. 12 мая 2022 года они были оштрафованы на 65 тысяч рублей каждый, суд признал их виновными в нарушении правил проведения мероприятия и дискредитации армии.

В отношении сопредседателя ЦЗПЧ "Мемориал" Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ), сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" предусматривает  до трех лет лишения свободы.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*",  "Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 18:02

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