Силовики возбудили дело о дискредитации армии против Олега Орлова

21 марта 2023, 17:17

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Уголовное дело о повторной дискредитации российской армии возбуждено против сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, задержанного сегодня по делу о реабилитации нацизма.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны сегодня после обысков по делу о реалибитации нацизма. 4 марта стало известно, что в отношении сотрудников общества "Мемориала"* заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Уведомления об уголовном деле не было, и таких претензий следователи не озвучивали, заявили в "Мемориале"*. 7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

6 марта 2022 года силовики в Москве задержали Олега Орлова, вышедшего с плакатом на Манежную площадь. 28 марта 2022 года суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей за нарушение порядка пикетирования. Также Орлова задержали 20 марта 2022 года на площади у Большого театра в Москве, когда правозащитник держал плакат с критикой Владимира Путина. 30 марта 2022 года суд приговорил Орлова к штрафу в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ, правозащитник не согласился с трактовкой своих действий. 10 апреля 2022 года силовики задержали Орлова на Красной площади, он вышел на одиночный пикет с плакатом с пожеланием знать правду и не молчать. 17 апреля 2022 года Орлову был назначен штраф в 15 тысяч рублей. 29 апреля 2022 года на Красной площади во время пикетов были задержаны правозащитник Олег Орлов , и бывшая сотрудница "Международного Мемориала"* Ирина Галкова. 12 мая 2022 года они были оштрафованы на 65 тысяч рублей каждый, суд признал их виновными в нарушении правил проведения мероприятия и дискредитации армии.

В отношении сопредседателя ЦЗПЧ "Мемориал" Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ), сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях" предусматривает до трех лет лишения свободы.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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