Роман Мельниченко столкнулся с давлением в СИЗО

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После отказа заключить контракт для участия в СВО, волгоградского юриста Романа Мельниченко, которого обвиняют в дискредитации армии, заставляют бегать в СИЗО. Он обратился к начальнику учреждения с заявлением об оформлении инвалидности.

Как писал "Кавказский узел", после обыска задержан бывший преподаватель Волгоградского госуниверситета, юрист Роман Мельниченко. Поводом для задержания стала публикация в соцсети, в которой силовики усмотрели дискредитацию армии. Он арестован на два месяца.

6 сентября 2024 года стало известно, что экс-преподаватель Волгоградского госуниверситета, эксперт в области международного права Роман Мельниченко арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейским, а также оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Адвокат Дмитрий Сотников получил письмо от Романа Мельниченко из СИЗО. Юрист рассказал ему, что с ним в СИЗО-5 общался вербовщик, предлагавший отправиться на войну с Украиной. Мельниченко отказался, сославшись на то, что является украинцем. После этого его в наказание заставили бегать, сообщает проект «Слово защите».



В письме Мельниченко сообщил, что подал заявление начальнику СИЗО об оформлении инвалидности. Зрение у него на одном глазу — минус 10, а на втором — минус 20, добавил Сотников.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В 2022 году прокуратура обвинила Мельниченко в распространении фейков после его публикаций о событиях на Украине, а юристы Волгоградского госуниверситета, где он преподавал, усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля 2022 года стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня суд назначил Мельниченко штраф в 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля 2022 года Советский райсуд Волгограда рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе. Также не удалось добиться и восстановления в должности.