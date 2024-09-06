Волгоградский юрист Роман Мельниченко арестован на трое суток

06 сентября 2024, 22:19

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Суд арестовал на трое суток бывшего преподавателя Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко за неповиновение полицейским и оштрафовал его по статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обвинила в распространении фейков доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко после его публикаций о событиях на Украине, а юристы вуза усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня 2022 года суд назначил Мельниченко штраф 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля 2022 года суд рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе. Также 19 сентября 2022 года в силе было оставлено решение и об его увольнении.

Эксперта по международному праву Романа Мельниченко арестовала на трое суток волгоградская полиция. "Мельниченко со вчерашнего дня находится в спецприемнике УМВД по Волгограду. Арестован на трое суток за неповиновение полицейским и в тот же день судом оштрафован на 30 тысяч рублей за "дискредитацию армии", - сообщил корреспонденту Кавказского узла юрист Руслан Нурушев.

Руслан отметил, что в такой же ситуации и он оказался в декабре 2022 года. "Неповиновение полиции это "резиновая", техническая статья административного законодательства. Ее активно стали использовать полицейские, когда им нужно человека задержать. Меня без оснований арестовали. Думаю, и Мельниченко также необоснованно задержали и препроводили в суд. Возможно, таким образом полиция пытается избавить город от оппозиционно мыслящих людей накануне выборов. Обстоятельств этого ареста я не знаю. Жду, когда его выпустят из спецприёмника", - сказал Руслан Нурушев.

Напомним, также, что 20 марта волгоградский телеканал обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Ряд активистов, которые были показаны в передаче – Роман Мельниченко, Руслан Нурушев, Владимир Тельпук – потребовали от Следкома и прокуратуры возбудить уголовное дело.

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