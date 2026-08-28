Родители школьников в Краснодаре потребовали дистанционное обучение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Краснодара записали видеообращение к главе города Евгению Наумову, в котором потребовали перевести детей на дистанционное обучение до того момента, когда откроется местная школа. По словам родителей, они категорически отказываются водить своих детей в другую школу по соображениям безопасности.

Более пятидесяти родителей учеников собрались сегодня у здания новой школы на улице Пономаренко в Краснодаре, сроки открытия которой были перенесены, и записали обращение к главе города.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Краснодар - Телетайп", насчитывающий более 126 тысяч подписчиков. К 21.30 мск публикация набрала более 500 просмотров.

"Уважаемый мэр города Краснодара, сегодня мы собрались у входа будущей школы №66, перенесли сроки открытия школы, наши дети вынуждены учиться в три смены на улице Уссурийской. Это неприемлимо ни для кого", - говорят собравшиеся на видео.

Родители потребовали назвать конкретную дату открытия школы и до этого времени перевести детей на дистанционное обучение.

"Данное видео записываем, чтобы наши дети были переведены на дистанционное обучение до того момента, как школа будет сдана. Скажите нам пожалуйста точную дату открытия школы, а также просим, чтобы выдали детям учебники", - заявили родители.

Собравшиеся категорически отказываются возить детей по пробкам, в условиях отсутствия бензина. "В связи с такой нестабильной и опасной обстановкой мы не хотим возить детей на Уссурийскую, мы хотим, чтобы наши дети учились на дистанционном до того, как достроится школа", - потребовали они.

Утром школу посетил глава Краснодара Евгений Наумов, который сообщил, что школу откроют в сентябре. "Никакой дистанционной формы обучения не предусмотрено. Будет оптимальное расписание занятий, которое позволит разместить всех учащихся", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы города, сейчас завершаются работы по периметру школы: благоустройство, озеленение, осталось уложить верхний слой асфальтобетона.



"Новое здание школы на 1550 мест построено, всё необходимое оборудование для организации полноценного образовательного процесса закуплено и установлено. Педагогический коллектив сформирован, учащиеся зачислены в школу. В настоящее время идёт юридическое оформление новой школы. Поэтому зачисленные дети будут временно учиться в основном здании этой школы по улице Уссурийской", - говорится в его сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в Сочи разгорелся конфликт между администрацией школы № 28 в Адлере и родителями будущих первоклассников. Причиной стало решение руководства школы провести торжественную линейку 1 сентября в закрытом помещении без допуска большинства родителей. Родители добились отмены праздника в зале с панорамным остеклением из-за опасений за безопасность детей в условиях атак БПЛА.