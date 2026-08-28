Два бойца из Ростовской области убиты в военной операции

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Александр Черноусов и Роман Золотарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 978 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 976 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Участники специальной военной операции Александр Черноусов и Роман Золотарев убиты в боевых действиях, сообщила администрация Ремонтненского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 978 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".