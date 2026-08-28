Шестеро краснодарцев принесли публичные извинения за дорожный конфликт

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Полиция Краснодара опубликовала видео, на котором шестеро молодых людей принесли публичные извинения за дорожный конфликт в Новознаменском.

По словам местной жительницы, 14 августа около 20.30 мск в поселке Новознаменском произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). За рулем автомобиля находился ее племянник, а на пассажирском сиденье – ее несовершеннолетний сын. Группа людей на трех автомобилях устроила за ними погоню, пыталась прижать их машину к обочине и создавала аварийную ситуацию, утверждает женщина.

В итоге одна из преследовавших машин ударила автомобиль её брата сзади и, по словам женщины, оказалась виновником ДТП.

Скриншот жалобы жительницы сегодня в своем телеграм-канале опубликовала полиция Краснодара. В этой же публикации ведомство отчиталась об установлении личностей всех участников инцидента.

В отношении 17-летнего водителя составлены два административных протокола, в том числе за управление автомобилем без права управления. Нарушителям общественного порядка может грозить ответственность за мелкое хулиганство, предусматривающая арест до 15 суток, сказано в сообщении полиции.

Ведомство также опубликовало видео, на котором шестеро молодых людей поочередно принесли извинения в связи с произошедшим.

"Произошла перепалка с неизвестными людьми. Извиняюсь перед жителями Краснодарского края за данную ситуацию", – сказал один из участников инцидента.

"Приношу свои извинения за свои поступки, которые произошли в поселке Новознаменском на улице Семеновской", – сказал еще один участник инцидента.

"Хочу извиниться перед всеми жителями Краснодара за то, что непристойно вел себя на видео", – пояснил другой молодой человек.

"Извиняюсь за свое поведение, непристойное. Впредь такое больше не повторится", – пообещал еще один житель Краснодара.

"Произошла словесная перепалка с неизвестными гражданами. Прошу свои извинения перед жителями Краснодара", – сказал еще один участник дорожного конфликта.

"Между мной и ранее неизвестными гражданами произошел конфликт, который был опубликован в социальной сети. За данные действия на видеоролике приношу свои извинения. Более такого не повторится", – заявил другой участник инцидента.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарцы периодически приносят публичные извинения за различные проступки и правонарушения. Так, 17 августа полиция Краснодара опубликовала видео, на котором местный житель принес публичные извинения за то, что демонстрировал из окна автомобиля игрушечный пистолет.

15 июня два жителя Краснодара принесли публичные извинения за позирование на камеру на фоне местного храма после того, как были задержаны силовиками из-за критики в сети.

11 июля краснодарские силовики опубликовали ролик, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".