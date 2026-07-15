Двое краснодарцев извинились за позирование на фоне храма

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Два жителя Краснодара принесли публичные извинения за позирование на камеру на фоне местного храма после того, как были задержаны силовиками из-за критики в сети.

Видео, на котором двое краснодарцев приносят извинения за позирование на фоне храма, опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп". В описании ролика уточняется, что одному жителю Краснодара 19 лет, а второму – 23 года.

"Был красивый ракурс, честно, просто красивый вид. Своими действиями мы ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих, мы очень сильно извиняемся за нашу глупость. Я честно говорю, что впредь такого не повторится", – сказал на видео один из жителей Краснодара.

"Ни в коем случае не хотели оскорбить чувства верующих, мы сами верующие, ни в коем случае не хотели никого задеть", – сказал второй молодой человек.

В другой публикации сказано, что оба жителя города были задержаны сотрудниками Следкома.

Сам ролик, о котором идет речь, был опубликован в телеграм-канале "Краснодар Телетайп" 14 июля. На его кадрах показаны два легковых автомобиля, на фоне виден храм. Молодой человек встал ногами на дверцы машин, стоящих одна около другой. Далее он стал демонстрировать силу мышц, согнув обе руки в локтях и подняв кулаки выше плеч. При этом он смеется. Второй молодой человек, снимающий его на видео, тоже громко смеется.

По состоянию на 11.20 мск 15 июля это видео набрало около 5,7 тысячи просмотров и 32 комментария. Часть их авторов потребовала привлечь молодых людей к ответственности, а другая часть комментаторов заявила, что повода для этого нет.

"Кавказский узел" также писал, что ранее полиция Краснодара опубликовала видео, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".